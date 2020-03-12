СОЗДАНА ГОСКОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 75-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

И.о. Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о создании Госкомиссии по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, основоположника современного абхазского государства, Первого Президента Республики Абхазия, Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Владислава Григорьевича Ардзинба.

В состав комиссии вошли: Валерий Кварчия – Спикер Народного Собрания – Парламента РА – председатель Государственной комиссии; Эльвира Арсалия – министр культуры РА; Вахтанг Абхазоу – председатель Союза писателей Абхазии; Рада Аргун – и.о. генерального директора РГУ «Абхазская государственная телерадиокомпания»; Мзия Бейя – директор Государственного музея Боевой славы им. В. Г. Ардзинба; Алеко Гварамия – ректор Абхазского государственного университета; Беслан Дбар – министр по демографии и репатриации РА; Зураб Джапуа – президент Академии наук Абхазии; Светлана Джергения – председатель Фонда Первого Президента Республики Абхазия; Гугуца Джикирба – директор Музея Боевой Славы им С. П. Дбар; Владимир Зантария – общественный деятель; Адгур Какоба – министр просвещения РА; Кан Кварчия – и.о. главы Администрации г. Сухума; Гули Кичба – секретарь Общественной палаты РА; Мираб Кишмария – министр обороны РА; Даур Кове – министр иностранных дел РА; Мушни Ласуриа – председатель Ассоциации Союза писателей Абхазии; Валерий Смыр – глава Администрации Сухумского района; Давид Сангулия – руководитель Аппарата Кабинета Министров РА; Альберт Топольян – Герой Абхазии; Руслан Хашиг – генеральный директор телеканала «Абаза», председатель Союза журналистов Абхазии; Дмитрий Шамба – первый заместитель руководителя Администрации Президента РА; Аполлон Шинкуба – председатель Совета старейшин РА; Мусса Экзеков – председатель Высшего Совета Всемирного Конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа.

Номер: 23Выпуск: 3901Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс