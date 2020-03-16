ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Искусство Востока в Абхазии

Путь каратэ-до в Абхазии начался в 1976 году. Именно в этот год была создана единственная, первая группа занимающихся таким видом спорта.

Когда появился фильм японского режиссера Акиры Куросава «Гений дзюдо», в сухумские кинотеатры невозможно было попасть. Все ходили по нескольку раз смотреть «на того, который в черном кимоно прыгал по стенам и разбивал ногами потолок, а заодно и головы». О каратэ у нас стали узнавать чуть больше.

До этого оно редко упоминалось даже в разговорах среди молодежи, так как практически никто толком не мог объяснить, что это такое. Разве что кто-то узнавал скудную информацию из журнала «Вокруг света», газеты «За рубежом», или приезжего из-за границы.

Второе рождение этого вида боевых искусств произошло после Победы 30 сентября 1993 года. В трудные послевоенные годы начали функционировать группы в Сухуме, Ткуарчале, Гагре. Их вели инструкторы, которые еще при СССР получили хорошие знания, прошли соответствующую аттестацию.

Приезд генерального секретаря Ассоциации боевых искусств России Михаила Николаевича Степина (черный пояс, 6-й дан) дал более правильный подход к проведению занятий, соревнований, изучению программ техники и т.д. Пригласил его в Абхазию Владислав Григорьевич Ардзинба.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Михаил Степин был одним из первых, кто стал на российском (и не только) информационном поле говорить и писать о справедливой борьбе народа Абхазии за свои права.

Его приезд к нам дал толчок в каратэ-до не только развитию, но и появлению четких стилевых различий. Именно шотокан – один из главных мировых стилей – появился в Абхазии благодаря М.Степину. Первый Президент РА Владислав Ардзинба дал положительную оценку М.Степину за его информационную помощь во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., а также и работе по вовлечению послевоенной молодежи нашей республики к здоровому образу жизни.

В каратэ всегда есть много примеров, к которым стремишься, хочешь равняться, приблизиться к классике.

Один из таких символов в мировом каратэ и в Абхазии был Великий мастер Хирокадзу Канадзава.

Родился он в 1931 году в префектуре Ивата на острове Хонсю в сельской рыбацкой местности. С пятью братьями он с самого детства начал заниматься боевыми искусствами.

Стоит ли этому удивляться, если в каждой японской деревне, провинции, не говоря уже о городах, существуют секции каратэ. Эта традиция заложена у них в крови.

В 19 лет Канадзава приезжает в Токио и начинает тренироваться в лучшем клубе каратэ, где тренировки проводил легендарный Гичин Фунакоси, основатель стиля шотокан. Клуб славился жесткостью своих тренировок и суровыми законами.

Как показывает практика, чтобы изучать технику каратэ, на первое место выходит не сила и мощь, а самодисциплина, которая рассказывает тебе о значении изучаемого вида, смысле, умении работать руками, ногами, да и всем телом.

Канадзава был тем учеником, который помимо учебы, остальное «свободное» время тратил на занятия в зале. Главная его черта была не останавливаться на достигнутом. В каратэ это самый лучший показатель твоих намерений. Если же заниматься просто каратэ, то можешь почивать на лаврах, но которые не всегда бывают чистыми, верными, особыми, правильными по сути.

Идя же долго по пути каратэ-ДО (путь), неважно сколько тебе лет, ты уже не имеешь права игнорировать Кайдзэн, т.е. постоянное совершенствование своей дороги жизни, причем во всем.

Авторитет Канадзава был очень высок. В Абхазии, кто занимается каратэ, даже другими стилями, ценят этого мастера как большого учителя и пример для подражания. А если он к тому же с открытым сердцем объясняет, мастерски показывает своим ученикам простые и сложные элементы единоборств, то к такому источнику знаний будут тянуться всегда. По всему миру по методике Канадзава учатся 1,7 миллиона человек в 72 странах.

Удивительно, но его уроки воспринимаются доходчиво: будь то живой семинар-практика, документальный фильм или учебная запись.

Такое удается только величайшим каратистам всех времен.

У японцев гора Фудзияма – святыня. Подняться на нее является большим физическим, духовным событием для каждого гражданина. Это значит, что поставленные жизнью цели, проблемы ты сможешь преодолеть. Взлететь на нее – показатель очень высокий – который демонстрирует, что такое присуще человеку, который не боится для достижения цели работать, работать и работать до седьмого пота, занимаясь любимым делом.

Как говорят японцы:

«Победа достается тому, кто вытерпит на полчаса дольше, чем его соперник. А жизнь все расставит на свои места».

В декабре 2019 года Хирокадзу Канадзава сделал свой последний шаг на своем большом пути, оставив заметный след в развитии боевых искусств мира, в том числе и в Абхазии.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 24Выпуск: 3902Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА