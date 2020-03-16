ДЕТСКИЙ САД «МРАМЗА» ПОСЛЕ РЕМОНТА РАСПАХНУЛ ДВЕРИ

Новости Гагрского района

На протяжении восьми месяцев весь воспитательский состав, дети и, конечно же, их родители с нетерпением ждали открытия своего, уже ставшего родным, детского сада №1 «Мрамза» в Гагре. На ремонт он был закрыт 7 июля 2019 года. Причиной стала серьезная поломка в системе электросети внутри здания. На момент аварии в детском саду, благо, уже никого не было. После этого случая заведующая Белла Кокоскерия в очередной раз обратилась в вышестоящие инстанции с просьбой хоть как-то помочь детскому саду. На место прибыл и.о. Президента РА Валерий Бганба с соответствующей комиссией, которая составила заключение: детский сад надо закрыть и незамедлительно приступить к ремонту. Само двухэтажное здание было построено еще в 1961 году. И с того периода оно не ремонтировалось, не обновлялись электро- и водопроводная системы. Состояние детского сада поддерживалось благодаря кропотливой работе его заведующей Беллы Кокоскерия, а также поддержке родителей. Сейчас в результате проделанной работы на выделенные денежные средства были заменены кровля здания, электросистема и вся сантехника полностью, стены в помещениях были выровнены и покрашены, установлены новые двери, в некоторых помещениях были уложены новые половые доски, а в других – проведена циклевка паркетного пола. Помимо этого были приобретены обогреватели.

Руководство детского сада выражает благодарность всем, кто оказал помощь в проведении ремонта.

Сегодня 140 детишек обрели свой второй дом в детском саду «Мрамза». Это весьма важно для города, и поэтому надо сделать так, чтобы в нем всегда были уют и тепло.

Номер: 24Выпуск: 3902Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району