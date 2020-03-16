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ДЕТСКИЙ САД «МРАМЗА» ПОСЛЕ РЕМОНТА РАСПАХНУЛ ДВЕРИ 16.03.2020

ДЕТСКИЙ САД «МРАМЗА» ПОСЛЕ РЕМОНТА РАСПАХНУЛ ДВЕРИ

Новости Гагрского района

На протяжении восьми месяцев весь воспитательский состав, дети и, конечно же, их родители с нетерпением ждали открытия своего, уже ставшего родным, детского сада №1 «Мрамза» в Гагре. На ремонт он был закрыт 7 июля 2019 года. Причиной стала серьезная поломка в системе электросети внутри здания. На момент аварии в детском саду, благо, уже никого не было. После этого случая заведующая Белла Кокоскерия в очередной раз обратилась в вышестоящие инстанции с просьбой хоть как-то помочь детскому саду. На место прибыл и.о. Президента РА Валерий Бганба с соответствующей комиссией, которая составила заключение: детский сад надо закрыть и незамедлительно приступить к ремонту. Само двухэтажное здание было построено еще в 1961 году. И с того периода оно не ремонтировалось, не обновлялись электро- и водопроводная системы. Состояние детского сада поддерживалось благодаря кропотливой работе его заведующей Беллы Кокоскерия, а также поддержке родителей. Сейчас в результате проделанной работы на выделенные денежные средства были заменены кровля здания, электросистема и вся сантехника полностью, стены в помещениях были выровнены и покрашены, установлены новые двери, в некоторых помещениях были уложены новые половые доски, а в других – проведена циклевка паркетного пола. Помимо этого были приобретены обогреватели.

Руководство детского сада выражает благодарность всем, кто оказал помощь в проведении ремонта.

Сегодня 140 детишек обрели свой второй дом в детском саду «Мрамза». Это весьма важно для города, и поэтому надо сделать так, чтобы в нем всегда были уют и тепло.


Номер:  24
Выпуск:  3902
Рубрика:  общество
Автор:  Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району

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