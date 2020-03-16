В РАЙОНЕ СМЕНИЛСЯ ВОЕНКОМ

Новости Гагрского района

Военный комиссар Гагрского района Дмитрий Хагба ушел в отставку по собственному желанию. Полковник возглавлял районный комиссариат почти 15лет. До этого пять лет проработал старшим помощником начальника первого отдела Министерства обороны РА. В должности военкома он особое внимание уделял военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, всегда успешно проводил призывные кампании. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии Дмитрий Хагба награжден орденом Леона, а также многочисленными медалями.

Полковнику Дмитрию Хагба за безупречную работу выразили благодарность военный комиссар РА Беслан Тарба, начальник организационно-мобилизационного управления Министерства обороны Эдуард Бондарь, и.о. главы Администрации Гагрского района Владимир Джения, его заместитель Гайк Чилингарян, председатель Собрания Гагрского района Астан Агрба. Дмитрию Хагба вручили памятные подарки. Он выразил признательность за оказанное внимание, пожелал успехов новому комиссару района в его нелегком труде.

Новым комиссаром района назначен старший лейтенант Рустам Айба, 1989 года рождения. Он окончил АГУ, с 2012 по 2013 год проходил воинскую службу в пограничном отряде службы Государственной безопасности Республики Абхазия. С февраля 2014 года работает в военном комиссариате Гагрского района.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району

Номер: 24Выпуск: 3902Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району