АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

В Сухуме прошел круглый стол с телемостом по видеосвязи с Донецкой Народной Республикой. Темой круглого стола стали гуманитарные отношения между Республикой Абхазия, Россией, Южной Осетией, Приднестровьем, ДНР и ЛНР. В малом зале Музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба собрались представители общественных организаций Абхазии.

Организаторами круглого стола стали: Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество», Черноморское казачье войско Абхазии, Союз казаков – ветеранов боевых действий, Русское общество Абхазии, Музей Боевой Славы им. В.Г.Ардзинба, Министерство информации ДНР. Участие в круглом столе приняли также: Армянская община Абхазии, представитель русских добровольцев и казаков Абхазии, общественная организация «Аруаа», Греческая община Абхазии, Союз русских и казачьих организаций Республики Абхазия, представитель Общественной палаты РА, Ассоциация экономического содействия соотечественникам в Абхазии, председатель Народной партии Абхазии, представитель от воинов-интернационалистов Афганистана.

В течение двух часов обсуждались гуманитарные отношения между Республикой Абхазия, Россией, Южной Осетией, Приднестровьем, ДНР и ЛНР.

Говорили о международном гуманитарном сотрудничестве на примере сотрудничества Абхазии и Донецкой Народной Республики, включающем в себя межэтническое и межконфессиональное взаимодействие, культурную интеграцию, внешнюю культурную политику, культурное сотрудничество, международное право в гуманитарной сфере, образовательные связи, общественную деятельность, сотрудничество в области физкультуры и спорта, аспекты общественного здравоохранения и научно-техническое сотрудничество.

Участники круглого стола обсудили противоречие между проведением в жизнь права народов на самоопределение и принципом территориальной целостности государства, говорили о двойных стандартах в практике международного права, в частности, принятия суверенитета самопровозглашенными государствами.

Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии

Номер: 24Выпуск: 3902Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии