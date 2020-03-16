В ГЕРМАНИИ ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ПОДДЕРЖКЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

За рубежом

Официальный представитель Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в Германии Вольфганг Матцке принял участие в мероприятии, посвященном поддержке высшего образования в странах, непризнанных Европейским союзом.

На встрече отмечалось, что высшее образование является главным приоритетом в работе по разрешению и преобразованию затяжных конфликтов в Европе.

«Когда речь заходит о доступе к высшему образованию, молодому поколению Абхазии, Приднестровья и Северного Кипра мешает вопрос международного признания их республик. Вместе с тем и ученым ограничивают доступ к международным исследованиям. Академическое сотрудничество между сторонами конфликта ограничено», – отметили организаторы мероприятия.

На встрече было представлено исследование, проведенное Сабиной Люис, – представителем Центра восточноевропейских и международных исследований и Томасом де Ваалом (Европейский фонд Карнеги), в котором была отражена текущая ситуация в вышеуказанных странах, возможности для обмена и мобильности.

Республику Абхазия представляли: Вольфганг Матцке, Полномочный представитель МИД Абхазии в Германии Хибла Амичба и Рустам Аншба – представитель неправительственной организации «Республика идей».

После мероприятия гостям были предложены буклеты, памятки, фильм об Абхазии, подготовленные ТПП РА на немецком языке, а также алкогольная продукция абхазских производителей.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 24Выпуск: 3902Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА