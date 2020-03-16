РЯДОВОЙ ПОБЕДЫ – ДАРАТЬЯ КАПБА

75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Даратья Капба родом из села Джирхуа. Ему уже исполнилось 97 лет, он является свидетелем и участником многих решающих событий в жизни страны под названием СССР. Он и сегодня полон сил, юмора, у него отличная память. Она и возвращает ветерана мысленно в годы войны, когда он еще совсем молодым человеком по законам военного времени ушел на защиту своей Родины. Чувство долга, патриотизм, героизм военных лет, все это, конечно, было. Но была и суровая правда жизни, всеобщая мобилизация, о которой было объявлено сразу после вероломного нападения фашистской Германии на СССР.

Родился Д. Капба в 1922 году. Рано потеряв отца, помогал матери по хозяйству, ведь именно на его неокрепшие мужские плечи легла вся ответственность и за сестер, и за мать, которой одной пришлось воспитывать троих детей. Неспешно протекала жизнь в абхазском селе Джирхуа, далеком от значимых событий. Так и жили, в основном, по всей огромной стране, каждый в своей семье, со своими проблемами и заботами. Жизнь не была легкой, тем более в сельской местности, но другой они и не знали, просто жили, работали. А вот их родители после революции, Гражданской войны, репрессий 30-х годов, стали больше внимания уделять образованию детей, хотели, чтобы они выросли и жили в другой стране, в новых социальных условиях.

Когда стало известно, что враг вторгся на территорию нашей страны и началась война, Даратья еще учился в 7-м классе, и завершить учебу в средней школе не пришлось. У меня возник вопрос к нему: почему в таком возрасте, в 19 лет, он учился в школе, но эти подробности уже не так и важны. Призыв в армию не застал юношу врасплох, он собрался и отправился на призывной пункт. К этому времени каждый знал, какой возраст подпадает под призыв, и был готов нести службу. Как он вспоминает (а помнит он в большинстве даже мельчайшие подробности), явились они в военкомат вместе с 72 призывниками из сел Гудаутского района 27 декабря 1941 года. С этого дня Даратья Капба – защитник своей страны, как и его прославленные односельчане, чьи имена золотыми буквами вписаны в летопись истории и Победы Великой Отечественной войны. Как не вспомнить и этих героев из села Джирхуа – Владимира Харазия и Киазима Агрба. Владимир Харазия, Герой Советского Союза. Командир дивизиона 307-го артиллерийского полка 169-й стрелковой дивизии 28-й армии Юго-Западного фронта. Старший лейтенант Харазия отличился 16 мая 1942 года в районе села Веселое под Харьковом. В этом бою артиллеристы подбили тридцать танков противника, Владимир Харазия лично сжег восемь вражеских танков, и пал смертью храбрых в этом бою.

Киазим Агрба родился в 1916 г. в с. Джирхуа, в ряды Красной Армии был призван в 1937 году. После окончания летной школы, в звании младшего лейтенанта его зачислили пилотом в состав прославленных штурмовиков. С июля по август 1943 г., будучи ведущим звена из 16 самолетов, уничтожил живую силу и технику врага. Несмотря на сильный зенитный огонь и плохие метеоусловия группа уничтожила 15 автомашин, 10 танков, две батареи артиллерии. В один из сентябрьских дней 1944 г. полк облетела печальная весть о том, что Киазим Агрба не вернулся с боевого задания. В день его гибели (1 сентября 1944 г.) в частях корпуса были проведены траурные митинги. На следующий день все летчики корпуса выполняли боевые задания под лозунгом: «Отомстим за Киазима Агрба!» В 568-м штурмовом авиаполку на бомбах и фюзеляжах самолетов писали: «За Киазима!», «За Агрба!»

За проявленное мужество при выполнении боевых заданий Киазим Хотхотович Агрба был награжден орденами Красной Звезды, Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красного Знамени, медалью «За оборону Сталинграда». Дважды представлялся к званию «Героя Советского Союза». Такие прославленные герои вышли только из села Джирхуа, откуда родом и мой собеседник Даратья Капба. Ратный путь Даратьи Капба начался с Азербайджана. На военном эшелоне новобранцы прибыли в приграничный с Ираном город Джульфа, уже через несколько дней после призыва. После карантина им предоставили право выбора будущих профессий. Конечно, это были ускоренные курсы, шла война, которая каждый день отнимала жизни сотен бойцов. И их места занимали молодые воины. Так, Даратья решил, что умение водить машину пригодится ему и в мирной жизни. Он правильно все рассчитал, так и произошло. Вернувшись после победы, он работал водителем долгие годы, в том числе и личным водителем председателя колхоза. Но обо всем по порядку.

Итак, новобранцы прибыли к месту назначения через 2 месяца и 15 дней ускоренного обучения. Они были готовы нести службу. Правда, сейчас, когда у Даратьи за плечами огромный жизненный опыт, он говорит, что тогда научили лишь управлять баранкой авто, а в премудрости вождения никто не вдавался. Не до того было. Как мы понимаем, Азербайджан тоже неслучаен в судьбе молодого воина. Через Ирак переправлялись военные грузы от наших союзников – продовольствие, автомашины, военное снаряжение, боеприпасы. Словом, «Все для фронта! Все для Победы!» И этот бесценный груз нужно было доставить через линию фронта. И эта задача выполнялась водителями, такими же молодыми, еще не обстрелянными юношами. Однако война, армейский устав, командный голос, быстро превратили еще вчерашних неторопливых ребят в солдат, готовых выполнить приказ командира без обсуждений. Для рядового солдата Капба началась непростая военная жизнь, которая раздвинула границы. Вначале был Иран, затем Персидский залив, откуда доставлялись в Азербайджан и Армению военные грузы.

В составе 9-го кавалерийского полка, откуда и начался его боевой путь, их отправили на Северный Кавказ, где шли бои за Нальчик, Моздок. Во время артобстрела в его машину, а это был американский «виллис», попал снаряд, и Капба получил серьезное ранение. После лечения в госпитале он попросился в свой полк, и ему удалось встретить своих однополчан. Когда был приобретен маленький, но все же достаточный опыт вождения, Даратья стал личным водителем генерал-майора. Как мы понимаем, свою жизнь и жизнь солдат генерал не доверил бы неопытному водителю. Вместе с ним он и дошел, правильнее в нашем случае, доехал до Европы. Война закончилась, когда они освобождали Венгрию. Однако для Д.Капба служба на этом в 1945 году не завершилась, он продолжал нести ее до 1946 года пока генерал продолжал учебу в академии им.Фрунзе в Москве. И лишь после этого водитель и боец Даратья Капба демобилизовался и вернулся в родные края.

Полученные на войне навыки водителя стали и его мирной профессией. Он проработал более 65 лет в различных организациях района. На заслуженный отдых он ушел лишь в 1999 году, а последним местом работы была районная электросеть, где он трудился водителем на автовышке.

У него сложилась счастливая семейная жизнь с Венерой Барцыц, они воспитали 8 детей. В настоящее время у Даратьи 29 детей, внуков и правнуков. Это самое главное богатство и достояние, которое он приобрел за свою долгую, интересную и плодотворную жизнь.

Мне, как и всем, кто общается с Капба Даратьей, хочется пожелать ему встретить свой 100-й юбилей в кругу семьи, которая к этому времени, возможно, станет больше. А главное, пожелаем нашему ветерану здоровья. Все остальное у него есть. Любовь и забота близких людей, опека детей и внуков. Жизнь, которую он посвятил служению своей стране, удалась. В таком серьезном возрасте он с удовольствием встречает гостей, поднимает стакан вина и произносит тост в честь пришедших в его дом людей. Такие незабываемые встречи надолго остаются в памяти, как и истории, которые мы услышали из первых уст. Спасибо, Вам, как и всем ветеранам Великой Отечественной, принесшим великую Победу!

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

Фото автора.

Номер: 24Выпуск: 3902Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району