А ДЕДУШКУ С БАБУШКОЙ УКАЗЫВАТЬ?

В Парламенте РА

Все депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия знали, что принимаемые поправки к Закону «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами», который должен вступить в силу в декабре нынешнего года, не будут работать по ряду причин. О них скажу ниже. Но депутаты были поставлены перед фактом – десятый день на площади Свободы в Сухуме проходила голодовка группы наших граждан, требующих принятия статьи 20-й Конвенции ООН.

Перед началом обсуждения законопроекта о внесении поправок постоянный представитель Президента в Парламенте Дмитрий Шамба объяснил, что возможно в одностороннем порядке присоединяться к международным документам, и присоединиться можно не только к 20-й статье, но и ко всей Конвенции. При этом Д.Шамба высказал несогласие с одним из пунктов законопроекта, например, он считает нецелесообразным публиковать личные телефоны чиновников. С этим замечанием депутаты согласились. Чуть позже было сказано и о том, что из списка близких родственников следует исключить братьев и сестер, так как они ведут отдельное хозяйство и декларировать их доходы будет неэтично. Депутаты отдельно проголосовали и за это предложение, но оно не прошло.

Правовой и аналитический отдел Парламента и сами парламентарии аргументировали нецелесообразность спешного принятия законопроекта (поправок) следующими фактами: его пункты противоречат различным статьям Закона «О декларировании доходов, имущества и обязательств имущественного характера судей Республики Абхазия», а также Семейному кодексу РА, законам «О банках и банковской деятельности» (статье о банковской тайне), «О государственной тайне», «О порядке опубликования и вступления в силу законов Республики Абхазия и других актов, принятых Парламентом Республики Абхазия». Также указывалось, что внесение изменений в не вступившие в силу законы не предусмотрено действующим в стране законодательством. И что данный законопроект не может быть принят даже в первом чтении до принятия и вступления в силу Закона РА «О государственной службе».

Проголосовав в первом и окончательном чтении за поправки к Закону «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами», парламентарии говорили: главное – приняли, а будут они работать или нет – неважно; приняли, а дальше будем дорабатывать, снова и снова вносить поправки и т.д.

Аргумент у депутатов был один: а вдруг кто-нибудь из голодающих на площади умрет? Кому-то уже было плохо… Никто не желает таких жертв. При этом Спикер Валерий Кварчия сообщил, что буквально перед началом заседания сессии приходила к нему небольшая группа людей, требуя немедленно принять поправки.

Лично я напомню, что накануне заседания в прямом эфире АГТРК одна из участниц акции на площади несколько раз уверяла и ведущего эфир, и телезрителей, что даже в Турции к ним присоединились люди, объявив голодовку. Но, оказывается, в Турции никто никому не позволил этого сделать – законодательство страны запрещает. Выходит, здесь, в Абхазии, можно все себе позволить, можно будоражить общество, диктовать свои условия властям, Парламенту, выставлять постоянно наше государство в неприглядном виде. Да, крайние меры, в том числе протестные, нужны бывают, но это когда возникает угроза народу и стране в целом… Не зря депутаты говорили о том, что это идет апробирование на Абхазии методов «оранжевых революций», что шли прямые угрозы, мол, посмотрим, как вы не примете статью…

Когда уже были приняты поправки к Закону, один из депутатов спросил: «А что будем делать, если они, сидящие на площади, и дальше что-нибудь предпримут?» Спикер в сердцах сказал: «Есть милиция, СГБ, другие силовые структуры, и пусть они с ними разбираются!»

По договору, после принятия поправок акция должна была прекратиться. Но один человек, оказывается, не уходил с площади – требовал, чтобы в поправке указали дедушек и бабушек тоже…

Депутаты рассмотрели еще несколько вопросов и отложили заседание сессии на следующий день.

Во второй день работы, 13 марта, заседание началось с решения земельных вопросов. Парламентарии дали согласие Кабинету Министров РА на перевод из категории в категорию участков земли площадью по 0,06 га в селах Приморское и Лыхны Гудаутского района и селе Дзыгута Сухумского района – под строительство жилых домов; земельного участка площадью 4,34 га в селе Гумисте Сухумского района для строительства индивидуальных жилых домов и гостиничных комплексов. Также депутаты дали согласие на перевод земли площадью 4,10 га для расширения санаторно-курортного комплекса ООО «Питиус-2011» и 0,5 га для строительства гостиницы в Гагре.

Объяснив необходимость внесения изменения в Конституционный закон РА «О выборах Президента Республики Абхазия» (сейчас иной способ голосования – раньше вычеркивали всех или того, против кого голосуют, а теперь ставится галочка), депутаты статью 16-ю дополнили словами: «В избирательном бюллетене в конце перечня кандидатов помещается строка «Против всех кандидатов» с расположенным справа от неё полем для голосования». Поправка принята в первом и втором окончательном чтениях, при этом было сказано, что ЦИК с 15 марта приступит к изготовлению бюллетеней.

Затем депутаты решили кадровые вопросы. Тайным голосованием был освобожден от работы первый заместитель генпрокурора РА Георгий Вахтангович Аршба, у которого истек срок полномочий в этой должности, и избран новый заместитель генпрокурора – Дамир Геннадиевич Квициния. Также были внесены в список для тайного голосования и избраны судьи: Арбитражного суда – Кама Климентьевна Джинджолия, Верховного суда – Роман Владимирович Кварчия, Мадина Рудиковна Логуа и Темур Валерьевич Шония, Сухумского городского суда – Мадина Витальевна Чанба и Леварса Сергеевич Багателия.

Председатель Верховного суда Манана Делба, поддерживавшая кандидатуры при внесении их в список для тайного голосования, поблагодарила депутатов Парламента за избрание в судьи людей, как она их охарактеризовала, опытных, честных, работоспособных, смелых, за плечами которых немало сложных расследованных дел.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 24Выпуск: 3902Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА