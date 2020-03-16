ПРАЗДНИК ЖУРНАЛИСТОВ, НА КОТОРОМ ЧЕСТВОВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Уже несколько лет подряд журналисты Абхазии в сухумском ресторане «Ерцаху» широко и ярко отмечают свой профессиональный праздник, который приходится на выход первого номера газеты «Апсны», а это произошло 101 год тому назад. Место проведения выбрано потому что в этом ресторане все очень нарядно и празднично, а также вкусная кухня, и все это вместе создает определенное настроение.

Хотя настроение у журналистов в этот день всегда бывает хорошее. Потому что содержание мероприятия – вечера журналистов, который нарекли в нашей профессиональной среде балом прессы, – безусловно, влияет на наше настроение.

Самое главное на вечере – подведение итогов конкурсов, объявляемых годом раньше Союзом журналистов. На 2019 год были объявлены два конкурса – самим Союзом журналистов и совместный с Министерством по репатриации.

Победители и лауреаты определялись по трем номинациям: телевидение, пресса, а также интернет-издания, радио и информагентства.

В конкурсе СЖ «Лучшая журналистская работа» в номинации «Телевидение» первой премии удостоилась Наала Мукба за цикл передач «Независимость» (АГТРК), второй премии – Лиана Эбжноу за цикл передач «Биографический салон» («Абаза ТВ»), третьих премий – Марианна Котова за цикл передач «Госстандарт» («Абаза-ТВ») и Кама Бутба за телеочерк «Бессмертные имена» (Гудаутское районное телевидение).

В номинации «Печать» первую премию завоевал Борис Каджая из газеты «Апсны» за современную басню о наркоманах «Кабаны Витто и козы Ламщаца», а вторую премию получила Марина Габрия за очерк «Она дошла до Берлина» (Гудаутская районная газета «Бзыбь»). М.Габрия является также собственным корреспондентом газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району.

В номинации «Радио, интернет-издания, информагентства» первую премию получил Саид Барганджия за очерк о Марине Эшба «Жизнь в скульптуре» (сайт Всемирной абхазо-абазинской ассоциации), вторую премию – Низфа Аршба за репортаж «Подопечные фонда Киараз» (информагентство «Аиашара»).

В совместном конкурсе «Ахьышьтрахь» Союза журналистов и Министерства по репатриации в номинации «Телевидение» победила Астанда Кецба, создавшая телефильм «Выселение» (АГТРК), вторую премию получила Нона Тхвазба за цикл передач о репатриантах (АГТРК). В номинации «Печать» первая премия присуждена Элеоноре Когония за очерк «Ее тепла хватало всем…» (журнал «Алашара»), вторая – Гугуце Джикирба за очерк «Путь возвращения соотечественников» (газета «Апсны»). В номинации «Радио, интернет-издания, информационные агентства» первой премии удостоилась Асмат Цвижба за статью «Турецкая формула «сладкой» абхазской истории Сурей Чаха» (Sputnik-Абхазия), второй премии – Манана Кокоскир за телеочерк «Джын Чурей» («Медиа-Аспект»).

Дипломы победителям (к ним прилагались и денежные премии) вручали председатель Союза журналистов Руслан Хашиг, вице-премьер и министр финансов Джансух Нанба, заместитель министра по репатриации Джамбул Инджгия, аксакал журналистики Владимир Авидзба, член жюри и кинематографист Вячеслав Аблотия, которые искренне поздравили лауреатов и пожелали дальнейших успехов в творчестве.

Союз журналистов ко Дню СМИ Абхазии открыл собственный сайт, который уже заполнился интересными материалами. И на вечере, а он проходил в последний день февраля, состоялась презентация этого сайта. Помимо новостной хроники о мероприятиях, проводимых Союзом журналистов, на сайте постоянно будут публиковаться материалы информационно-справочного характера: Устав организации, история СЖ РА, положения о творческих конкурсах, законодательные акты, регулирующие деятельность СМИ в республике и т.д. Как отметил Р.Хашиг, портал должен стать важной и интересной площадкой для журналистов республики, а также зарубежных коллег, с которыми СЖ Абхазии в последние годы устанавливает тесные контакты.

Журналистские вечера обрели свое лицо. Лично мне нравится то, что мы, а нас более 100 человек, узнаем на них друг друга лучше. Ведь в этих вечерах участвуют и журналисты из районов и других городов Абхазии, а с ними мы редко видимся, да и столичным в будние дни не досуг общаться – ежеминутная и ежечасная журналистская работа не позволяет этого делать. Разве что на каких-то официальных мероприятиях встречаемся, но мы тогда не имеем времени не то чтобы пообщаться, а спросить имя новичков.

Да, новички вливаются в нашу среду и набираются опыта, и очень приятно, что они становятся также лауреатами конкурсов. Конкурсы же в свою очередь стимулируют писать лучше, находить новые и проблемные темы, глубже их разрабатывать и по-журналистски талантливо преподносить читателям и зрителям.

Нынешний бал прессы, как и предыдущие, длился долго. Победителей конкурсов поздравляли официально и громкими аплодисментами, возгласами «Ура!» и с бокалами. И конечно же, журналисты умеют не только писать и снимать, но и веселиться – допоздна длились танцы в зале ресторана «Ерцаху».

Заира ЦВИЖБА

На снимке: Марина Габрия – собкор «РА» по Гудаутскому району.

Номер: 24Выпуск: 3902Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА