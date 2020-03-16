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16.03.2020
В документе говорится: <p>
«В целях защиты населения от завоза и распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV: <p>
1. На срок до 7 апреля 2020 года: <p>
1) центральным и местным органам государственного управления, государственным учреждениям и организациям приостановить проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также направление в заграничные служебные командировки работников указанных органов, учреждений и организаций; <p>
2) Министерству финансов Республики Абхазия приостановить финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий и направлением в заграничные служебные командировки работников органов, учреждений и организаций, указанных в подпункте 1 настоящего пункта. <p>
2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Министерство финансов Республики Абхазия, Министерство культуры Республики Абхазия, Министерство просвещения Республики Абхазия, Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту, глав администраций городов и районов Республики Абхазия». <p>
Номер: 24
Выпуск: 3902
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
О ВРЕМЕННОМ ЗАПРЕТЕ<p>Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о временном запрете на проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий и зарубежных командировок. <p>
В документе говорится: <p>
«В целях защиты населения от завоза и распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV: <p>
1. На срок до 7 апреля 2020 года: <p>
1) центральным и местным органам государственного управления, государственным учреждениям и организациям приостановить проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также направление в заграничные служебные командировки работников указанных органов, учреждений и организаций; <p>
2) Министерству финансов Республики Абхазия приостановить финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий и направлением в заграничные служебные командировки работников органов, учреждений и организаций, указанных в подпункте 1 настоящего пункта. <p>
2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Министерство финансов Республики Абхазия, Министерство культуры Республики Абхазия, Министерство просвещения Республики Абхазия, Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту, глав администраций городов и районов Республики Абхазия». <p>
Номер: 24
Выпуск: 3902
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс