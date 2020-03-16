Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о временном запрете на проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий и зарубежных командировок.

В документе говорится:

«В целях защиты населения от завоза и распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV:

1. На срок до 7 апреля 2020 года:

1) центральным и местным органам государственного управления, государственным учреждениям и организациям приостановить проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также направление в заграничные служебные командировки работников указанных органов, учреждений и организаций;

2) Министерству финансов Республики Абхазия приостановить финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий и направлением в заграничные служебные командировки работников органов, учреждений и организаций, указанных в подпункте 1 настоящего пункта.

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Министерство финансов Республики Абхазия, Министерство культуры Республики Абхазия, Министерство просвещения Республики Абхазия, Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту, глав администраций городов и районов Республики Абхазия».

Номер: 24Выпуск: 3902Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс