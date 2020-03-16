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16.03.2020

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес главе Карачаево-Черкесской Республики Рашиду Темрезову по случаю дня его рождения.

В поздравлении В.Бганба отметил профессиональные качества Рашида Бориспиевича, его трудолюбие и преданность делу в выполнении важных государственных задач.

Он пожелал, чтобы государственная деятельность Р.Темрезова всегда была ярким примером умения жить и работать во благо людей.

В.Бганба выразил надежду на дальнейшее сотрудничество двух республик, пожелал успехов и благополучия.


Номер:  24
Выпуск:  3902
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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