ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес главе Карачаево-Черкесской Республики Рашиду Темрезову по случаю дня его рождения.

В поздравлении В.Бганба отметил профессиональные качества Рашида Бориспиевича, его трудолюбие и преданность делу в выполнении важных государственных задач.

Он пожелал, чтобы государственная деятельность Р.Темрезова всегда была ярким примером умения жить и работать во благо людей.

В.Бганба выразил надежду на дальнейшее сотрудничество двух республик, пожелал успехов и благополучия.

Номер: 24Выпуск: 3902Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс