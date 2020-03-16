МАРТОВСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ – ОСОБАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ АБХАЗИИ

В ночь с 15 на 16 марта 1993 года Вооруженные силы Абхазии предприняли крупномасштабную операцию по освобождению Сухума, которая завершилась неудачей. Сегодня Мартовское наступление оценивают неоднозначно. «Многие считают, что это была неподготовленная операция, в силу чего она закончилась поражением», – вспоминает профессор А.Авидзба. Но, с другой стороны, «если бы не было Январского и Мартовского наступлений, не было бы и Июльского». Он также считает, что мы должны исходить из позиции Владислава Ардзинба, когда он сказал, выступая по итогам операции 20 марта: «На войне, как на войне. Бывают и неудачные наступления, и поражения. Верю, что правда на нашей стороне, и победа будет за нами!»

По мнению А.Авидзба, Мартовское наступление необходимо рассматривать не только как объект для изучения ошибок, но и как «самостоятельную операцию, участники которой проявили чудеса героизма».

«Мы должны понимать, что как бы сегодня не оценивали эту операцию, армия, которая формируется во время войны, получает опыт только в боевых условиях. А опыт, приобретенный только с помощью побед, не всегда эффективен. И как бы это кощунственно не звучало, Мартовское наступление дало неоценимый опыт, который получила Абхазская армия», – сказал историк.

Номер: 24Выпуск: 3902Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс