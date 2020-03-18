ЧТО С НАМИ ПРОИЗОШЛО?

Интервью с Героем Абхазии Асланом Кобахия

– Что происходит с нами, с обществом в целом? Как вы оцениваете ситуацию, сложившуюся на нынешнем этапе в нашей стране? – таковы были мои первые вопросы Аслану Алексеевичу во время нашего интервью.

– Ситуацию оцениваю как кризисную. Если мы не проанализируем глубоко её причины, то и дальше будем в ней пребывать. А причина кроется в одном: старшее поколение не увидело или не захотело увидеть, что его время ушло. Старшее поколение – это те люди, которые действительно имеют огромные заслуги перед нашим государством. Но наступило время, когда надо почувствовать, что необходимо передать эстафету. Это должно было произойти еще в 2019 году. Но, к сожалению, нашлись силы, посчитавшие, что еще лет пять можно потянуть. Однако время диктует свое… Прошло то время, когда одна группа сменяла другую. Сегодня явно надо делать перегруппировку в пользу нового.

Слава богу, что у народа есть возможность осуществить смену поколений. Риски сегодня вокруг Абхазии очень большие, и те, кто придет к власти, должны понимать, что им надо будет в сутки работать 18–20 часов, а отдыхать – очень мало. На войне как на войне, там отдыхают очень мало.

Молодые, патриотичные, образованные ребята, которые знают о трагедии народа не по рассказам, а видели её своими детскими глазами, которые знают, что делали их отцы в 1992-1993 годах, чувствовали атмосферу тех дней и ночей в своих семьях, – это дети войны – должны продолжить борьбу за укрепление нашей государственности, вырвать наше общество из клещей зависимости и бедноты.

Вот моя позиция по отношению к тому, что сложилось.

– Что утратило и приобрело наше общество за последние 10 –15 лет?

– Многое утратило, так как меняется мир и меняемся мы тоже. К сожалению, не в лучшую сторону. Особо это проявляется в социальных сетях, где так называемые патриоты и анонимы вместе с грузинскими анонимами днем и ночью поливают грязью наше государство. В Абхазии всегда пользовались уважением люди открытые, прямо высказывающие свою позицию. А эти «герои»-анонимы… непонятно, что преследуют. Как с этим явлением бороться? Нужны новые технологии, новое оборудование, специалисты, которые будут выявлять, разоблачать, привлекать к ответственности. А пока этого нет. Нужно больше открытости в обществе, нужно разоблачать, анонимов – тоже.

– Почему сегодня появилось много зависти и жадности?

– В абхазском обществе всегда были люди, имеющие достаток, и наоборот, неимущие. Но жившие в достатке люди умели вести себя скромно.

Насколько сегодня честно или нечестно зарабатываются деньги, должны изучать предназначенные для этого структуры. Но даже если ты их зарабатываешь честно, это не дает тебе права вести себя высокомерно по отношению к другим людям.

Я убежден только в одном: абхазское общество – конкурентоспособное общество. Я часто слышал вопрос: «Где эти молодые, которые где-то учились?» Я отвечал, что надо объявлять конкурс, чтобы они пришли на вакантные места, но не за пять тысяч рублей заработной платы; так вы специалиста не обретёте. Еще в 2014 году, в мою бытность депутатом Парламента, разработали (я был председателем Парламентской комиссии) законопроект о государственной службе, и пока его не примут, не запустят, мы не сможем подбирать тех же менеджеров. Менеджеров, которые будут управлять страной на всех уровнях. Закон этот до сих пор не принят потому, к сожалению, что очень болезненный для нынешних чиновников. Но он нужный для развития страны. В нем речь идет не о возрастных критериях, а о способностях, знаниях, навыках, востребованности человека.

– Аслан Алексеевич, по вашему мнению, как нам дальше жить, на что надеяться?

– Народ наш в массе своей на себя надеется. Но и знает, что Абхазия обладает материальными и людскими ресурсами. И что надо только грамотно ими пользоваться на пути укрепления государства.

– Вы в свое время были инициатором разоблачения и приостановления процесса незаконной выдачи паспортов гражданина Абхазии – с последующей новой паспортизацией. Вас устраивают полученные результаты? Это ведь напрямую связано и с выборами – с количеством электората.

– Да, результаты устраивают. И перед началом новой паспортизации все сотрудники на всех уровнях были предупреждены о недопустимости нарушений. Продать паспорт сегодня практически невозможно, нельзя это сделать незаметно, так как созданы всяческие преграды. К сожалению, исключения могут быть, оказывается, и при таких барьерах. Есть случай незаконной выдачи паспорта, и дело находится в прокуратуре.

В целом паспортизация закончилась в апреле 2019 года, и мы имеем совершенно иную, противоположную прежней, картину. До обмена паспортов 122 тысячи человек были записаны абхазами и имели соответствующий документ гражданина нашей страны. Сегодня паспорта нового образца имеют 84.200 абхаза. Скажем, что 15 тысяч из прежнего количества умерли, но где остальные более 20 тысяч? А ведь в цифру 84.200 входят и ставшие за эти годы совершеннолетними и получившие паспорта абхазы.

– Правда, куда делись остальные абхазы?

– А это были люди другой национальности, не проживающие здесь, но записавшиеся абхазами, чтобы получить наш паспорт. И не обязательно, чтобы это были только грузины.

Уменьшение числа выданных новых паспортов коснулось представителей и других национальностей. Ныне паспорт гражданина Абхазии получили 30 тысяч армян, а раньше он был у 39 тысяч; 14 тысяч русских, а был у 22 тысяч. В Галском районе, в соответствии с нашим законодательством, 5 тысяч (из 29 тысяч раньше) получили новые паспорта.

Да, я очень доволен результатом паспортизации. Все, кому положено, получили главный документ нашего государства. А почему в таком количестве разница, надеюсь, разберутся в прокуратуре.

Интервью вела Заира ЦВИЖБА

Номер: 25Выпуск: 3903Рубрика: политикаАвтор: Интервью вела Заира ЦВИЖБА