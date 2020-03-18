Закон Республики Абхазия

О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами

Статья 1

1. Целью настоящего Закона является установление мер по противодействию коррупции и предупреждению необоснованного обогащения субъектами декларирования и членами их семей.

2. Настоящий Закон регулирует:

1) обязанность и порядок декларирования доходов, имущества, обязательств имущественного характера субъектами декларирования;

2) механизм контроля за соответствием расходов субъектами декларирования (далее – контроль за расходами).

Статья 2

1. Институты, термины и определения гражданского, семейного и других отраслей законодательства Республики Абхазия, используемые в настоящем Законе, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено настоящим Законом.

2. В настоящем Законе используются следующие определения:

1) орган государственной власти – Президент Республики Абхазия, Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия, суды Республики Абхазия, Кабинет Министров Республики Абхазия, Контрольная палата Республики Абхазия, Генеральная прокуратура Республики Абхазия;

2) государственный орган – центральные органы государственного управления (министерства, государственные комитеты и иные органы государственного управления при Кабинете Министров Республики Абхазия) и местные органы государственного управления;

3) государственный служащий – лицо, занимающее государственную должность Республики Абхазия (лицами, занимающими государственные должности Республики Абхазия, являются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Республики Абхазия), иное должностное лицо, служащий;

4) иными должностными лицами признаются лица, осуществляющие функции представителя власти, либо выполняющие организационно-распорядительные (осуществление полномочий по управлению лицами, подчиненными по службе), административно-хозяйственные (осуществление полномочий по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами), контрольно-надзорные (осуществление полномочий по проведению проверок, ревизий физических или юридических лиц) функции в органах государственной власти, иных государственных органах, организациях, наделенных законодательством отдельными государственными полномочиями, государственных учреждениях, республиканских и муниципальных унитарных предприятиях, организациях – юридических лиц с государственным имуществом (капиталом), а также в Вооруженных Силах Республики Абхазия и специальных формированиях Республики Абхазия;

5) служащий – лицо, осуществляющее (исполняющее) служебную деятельность или обязанности по должности в соответствии с актом о назначении на должность и с трудовым договором;

6) депутат – выборная должность Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, органа местного самоуправления;

7) декларант – кандидат в Президенты Республики Абхазия и Вице-президенты Республики Абхазия, кандидат в депутаты и действующие депутаты, а также действующий государственный служащий;

8) член семьи декларанта – супруг (супруга), несовершеннолетние дети;

9) субъект декларирования – декларант и члены его семьи.

Статья 3

1. Субъекты декларирования обязаны представлять в порядке, установленном настоящим Законом, декларацию о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за себя и членов семьи (далее – декларация).

2. Декларация является документом, представляемым в письменном виде в соответствующий государственный орган под личную ответственность декларанта и подлежащим исправлению лишь в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Законом.

3. Декларация представляется на бланках по форме, установленной приложениями №№ 1, 2, 3, 4 к настоящему Закону.

4. Декларация хранится в соответствующем органе в течение 10 лет со дня подачи.

Статья 4

1. В декларации должны быть указаны сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера субъекта декларирования за декларируемый период:

1) доходы, полученные от всех видов источников, в том числе денежное вознаграждение, пенсии, пособия, стипендии, единовременные платежи, заработная плата, призы, полученные на соревнованиях, конкурсах, выигрыши в лотереях и иные выплаты;

2) движимое и недвижимое имущество всех видов, которым владеют на праве собственности и праве пользования;

3) финансовые активы, в том числе банковские счета (как в Республике Абхазия, так и за ее пределами), ценные бумаги и иные документы, содержащие имущественные права;

4) доли участия, паев в уставном (складочном) капитале юридических лиц.

2. Настоящая статья предусматривает декларирование доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера, соответственно получаемых и находящихся как на территории Республики Абхазия, так и за ее пределами.

Статья 5

1. Декларация представляется:

1) при назначении (избрании) на должность, в том числе и выборную – за календарный год, предшествующий году подачи документов на занятие вакантной должности, в том числе и выборной;

2) в период нахождения на должности, в том числе и выборной, включая случаи перехода с одной должности на другую должность – ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом;

3) в случае освобождения (отстранения, прекращения, увольнения, отставки) (далее – освобождение) от должности декларанта – за период текущего года в течение 30 дней со дня освобождения от должности.

2. При освобождении от должности, в том числе и выборной, лицо, занимавшее эту должность, в том числе и выборную, обязано представлять годовые декларации в течение последующих двух лет в соответствии с настоящим Законом.

Статья 6

1. Кандидаты в Президенты Республики Абхазия, кандидаты в депутаты представляют декларацию в соответствующую избирательную комиссию.

2. Декларации, представляемые кандидатами (претендентами) на должность в органы государственной власти, назначение (избрание) на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Республики Абхазия или по представлению Президента Республики Абхазия, направляются соответствующим государственным органом в Администрацию Президента Республики Абхазия, а также в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия для последующего опубликования на его официальном сайте.

3. Декларации, предоставляемые кандидатами (претендентами) на должность в государственный орган, назначение (избрание) на которые и освобождение от которых осуществляются Кабинетом Министров Республики Абхазия, направляются в Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия, а также в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия для последующего опубликования на его официальном сайте.

4. Декларации, представляемые кандидатами (претендентами) на должность в государственный орган, назначение (избрание) на которые и освобождение от которых осуществляются руководителями государственных органов, не указанных в частях 1–3 настоящей статьи, направляются в соответствующую кадровую службу (отдел), а также в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия для последующего опубликования на его официальном сайте.

5. Действующие государственные служащие, депутаты представляют декларацию в соответствующую кадровую службу, а также в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия для последующего опубликования на его официальном сайте.

6. Декларирование доходов, имущества и обязательств имущественного характера судей Республики Абхазия осуществляется в порядке, определяемом Законом Республики Абхазия от 15 июня 2015 г., №3802-с-V «О декларировании доходов, имущества и обязательств имущественного характера судей Республики Абхазия», но сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера судей Республики Абхазия также представляются в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия для последующего опубликования на его официальном сайте.

Статья 7

1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера субъекта декларирования осуществляется соответствующей кадровой службой (отделом) государственного органа, Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия.

2. Кадровые службы (отделы) государственных органов:

1) ведут реестр субъектов декларирования и учет полученных деклараций, обеспечивают их сохранность и тайну сведений, не подлежащих разглашению;

2) выдают декларанту расписку в получении декларации;

3) предоставляют бланки деклараций и руководство по их заполнению;

4) уведомляют декларантов о необходимости своевременного представления деклараций, принимают меры по обеспечению полноты и достоверности представляемых деклараций и указываемых в ней сведений; 5) хранят декларации;

6) публикуют сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;

7) выполняют иные полномочия, установленные законодательством Республики Абхазия.

3. По запросу Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия руководители государственных органов, юридические лица, а также физические лица обязаны в срок не более 10 дней представить информацию и документы, которые могли бы способствовать изучению сведений, указанных в декларации.

Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия ответственно за изучение сведений, указанных в декларации, и при необходимости направляет запрос в соответствующий государственный орган, а также юридическим и физическим лицам, в случае необходимости уточняет совместно с декларантами сведения, указанные в декларации.

Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия предоставляет возможность декларантам внести поправки в декларацию в течение месяца после представления декларации.

4. В запросе указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа, юридического лица, а также физического лица, которым направляется запрос;

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место прописки (регистрации), место жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) субъекта декларирования, сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, которые проверяются;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;

5) срок представления запрашиваемых сведений;

6) фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона лица, подготовившего запрос.

5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 30 дней со дня принятия декларации.

Статья 8

1. Декларации, представляемые в соответствии с настоящим Законом, не являются сведениями конфиденциального характера, за исключением сведений, подпадающих под действие Закона Республики Абхазия от 23 февраля 1998 г., №408-с-XIII «О государственной тайне».

2. Декларации размещаются на официальном интернет-сайте Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и предоставляются для опубликования в газетах «Республика Абхазия» и «А8сны» в течение 30 дней со дня истечения срока, установленного для подачи декларации.

3. На официальных интернет-сайтах государственных органов размещаются, а в газеты «Республика Абхазия» и «А8сны» предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих декларанту и членам его семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;

2) количество транспортных средств, принадлежащих декларанту и членам его семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида и марки транспортного средства;

3) декларированный годовой доход.

4. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях запрещается указывать:

1) данные о членах семьи декларанта;

2) данные, позволяющие определить место прописки (регистрации), место жительства и (или) пребывания, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации декларанта, а также членов его семьи;

3) данные, позволяющие определить место нахождения объектов недвижимого имущества, принадлежащих декларанту и членам его семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

4) номера банковских (кредитных) счетов, карт и их эквивалентов;

5) данные об изделиях из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, произведениях искусства и объектах культа, объектах национального или мирового культурного достояния, коллекциях произведений искусства, нумизматики, филателии, оружия;

6) подпись субъекта декларирования;

7) сведения, отнесенные к государственной или иной охраняемой законом тайне.

Статья 9

1. Декларант обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах членов своей семьи по каждой сделке по приобретению объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, если сумма сделки превышает общий доход декларанта и членов его семьи за два года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются на бланках по форме, установленной Приложением № 5 к настоящему Закону.

Статья 10

1. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами декларанта, а также за расходами членов его семьи является информация о том, что декларантом и членами его семьи совершена сделка по приобретению объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах юридических лиц на сумму, превышающую общий доход декларанта и членов его семьи за три последних года, предшествующих совершению сделки.

2. Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке:

1) государственным органом, юридическими и физическими лицами;

2) средствами массовой информации.

2. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами декларанта, а также за расходами членов его семьи.

3. Соответствующий государственный орган уведомляет о принятом решении декларанта.

4. Контроль за расходами декларанта, а также за расходами членов его семьи включает в себя:

1) истребование от декларанта сведений:

а) о его расходах, а также о расходах членов его семьи по каждой сделке по приобретению объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, если сумма сделки превышает общий доход декларанта и членов его семьи за три последних года, предшествующих совершению сделки;

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в подпункте «а» пункта 1 части 4 настоящей статьи;

2) проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 статьи 9 настоящего Закона и пунктом 1 части 4 настоящей статьи;

3) определение соответствия расходов декларанта, а также расходов членов его семьи по каждой сделке по приобретению объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах юридических лиц их общему доходу.

(Продолжение в следующем номере)

Номер: 25Выпуск: 3903Рубрика: политикаАвтор: В. БГАНБА, и.о. Президента Республики Абхазия