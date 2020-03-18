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Закон Республики Абхазия
О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами
Статья 1
1. Целью настоящего Закона является установление мер по противодействию коррупции и предупреждению необоснованного обогащения субъектами декларирования и членами их семей.
2. Настоящий Закон регулирует:
1) обязанность и порядок декларирования доходов, имущества, обязательств имущественного характера субъектами декларирования;
2) механизм контроля за соответствием расходов субъектами декларирования (далее – контроль за расходами).
Статья 2
1. Институты, термины и определения гражданского, семейного и других отраслей законодательства Республики Абхазия, используемые в настоящем Законе, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено настоящим Законом.
2. В настоящем Законе используются следующие определения:
1) орган государственной власти – Президент Республики Абхазия, Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия, суды Республики Абхазия, Кабинет Министров Республики Абхазия, Контрольная палата Республики Абхазия, Генеральная прокуратура Республики Абхазия;
2) государственный орган – центральные органы государственного управления (министерства, государственные комитеты и иные органы государственного управления при Кабинете Министров Республики Абхазия) и местные органы государственного управления;
3) государственный служащий – лицо, занимающее государственную должность Республики Абхазия (лицами, занимающими государственные должности Республики Абхазия, являются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Республики Абхазия), иное должностное лицо, служащий;
4) иными должностными лицами признаются лица, осуществляющие функции представителя власти, либо выполняющие организационно-распорядительные (осуществление полномочий по управлению лицами, подчиненными по службе), административно-хозяйственные (осуществление полномочий по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами), контрольно-надзорные (осуществление полномочий по проведению проверок, ревизий физических или юридических лиц) функции в органах государственной власти, иных государственных органах, организациях, наделенных законодательством отдельными государственными полномочиями, государственных учреждениях, республиканских и муниципальных унитарных предприятиях, организациях – юридических лиц с государственным имуществом (капиталом), а также в Вооруженных Силах Республики Абхазия и специальных формированиях Республики Абхазия;
5) служащий – лицо, осуществляющее (исполняющее) служебную деятельность или обязанности по должности в соответствии с актом о назначении на должность и с трудовым договором;
6) депутат – выборная должность Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, органа местного самоуправления;
7) декларант – кандидат в Президенты Республики Абхазия и Вице-президенты Республики Абхазия, кандидат в депутаты и действующие депутаты, а также действующий государственный служащий;
8) член семьи декларанта – супруг (супруга), несовершеннолетние дети;
9) субъект декларирования – декларант и члены его семьи.
Статья 3
1. Субъекты декларирования обязаны представлять в порядке, установленном настоящим Законом, декларацию о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за себя и членов семьи (далее – декларация).
2. Декларация является документом, представляемым в письменном виде в соответствующий государственный орган под личную ответственность декларанта и подлежащим исправлению лишь в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Законом.
3. Декларация представляется на бланках по форме, установленной приложениями №№ 1, 2, 3, 4 к настоящему Закону.
4. Декларация хранится в соответствующем органе в течение 10 лет со дня подачи.
Статья 4
1. В декларации должны быть указаны сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера субъекта декларирования за декларируемый период:
1) доходы, полученные от всех видов источников, в том числе денежное вознаграждение, пенсии, пособия, стипендии, единовременные платежи, заработная плата, призы, полученные на соревнованиях, конкурсах, выигрыши в лотереях и иные выплаты;
2) движимое и недвижимое имущество всех видов, которым владеют на праве собственности и праве пользования;
3) финансовые активы, в том числе банковские счета (как в Республике Абхазия, так и за ее пределами), ценные бумаги и иные документы, содержащие имущественные права;
4) доли участия, паев в уставном (складочном) капитале юридических лиц.
2. Настоящая статья предусматривает декларирование доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера, соответственно получаемых и находящихся как на территории Республики Абхазия, так и за ее пределами.
Статья 5
1. Декларация представляется:
1) при назначении (избрании) на должность, в том числе и выборную – за календарный год, предшествующий году подачи документов на занятие вакантной должности, в том числе и выборной;
2) в период нахождения на должности, в том числе и выборной, включая случаи перехода с одной должности на другую должность – ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом;
3) в случае освобождения (отстранения, прекращения, увольнения, отставки) (далее – освобождение) от должности декларанта – за период текущего года в течение 30 дней со дня освобождения от должности.
2. При освобождении от должности, в том числе и выборной, лицо, занимавшее эту должность, в том числе и выборную, обязано представлять годовые декларации в течение последующих двух лет в соответствии с настоящим Законом.
Статья 6
1. Кандидаты в Президенты Республики Абхазия, кандидаты в депутаты представляют декларацию в соответствующую избирательную комиссию.
2. Декларации, представляемые кандидатами (претендентами) на должность в органы государственной власти, назначение (избрание) на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Республики Абхазия или по представлению Президента Республики Абхазия, направляются соответствующим государственным органом в Администрацию Президента Республики Абхазия, а также в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия для последующего опубликования на его официальном сайте.
3. Декларации, предоставляемые кандидатами (претендентами) на должность в государственный орган, назначение (избрание) на которые и освобождение от которых осуществляются Кабинетом Министров Республики Абхазия, направляются в Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия, а также в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия для последующего опубликования на его официальном сайте.
4. Декларации, представляемые кандидатами (претендентами) на должность в государственный орган, назначение (избрание) на которые и освобождение от которых осуществляются руководителями государственных органов, не указанных в частях 1–3 настоящей статьи, направляются в соответствующую кадровую службу (отдел), а также в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия для последующего опубликования на его официальном сайте.
5. Действующие государственные служащие, депутаты представляют декларацию в соответствующую кадровую службу, а также в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия для последующего опубликования на его официальном сайте.
6. Декларирование доходов, имущества и обязательств имущественного характера судей Республики Абхазия осуществляется в порядке, определяемом Законом Республики Абхазия от 15 июня 2015 г., №3802-с-V «О декларировании доходов, имущества и обязательств имущественного характера судей Республики Абхазия», но сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера судей Республики Абхазия также представляются в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия для последующего опубликования на его официальном сайте.
Статья 7
1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера субъекта декларирования осуществляется соответствующей кадровой службой (отделом) государственного органа, Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия.
2. Кадровые службы (отделы) государственных органов:
1) ведут реестр субъектов декларирования и учет полученных деклараций, обеспечивают их сохранность и тайну сведений, не подлежащих разглашению;
2) выдают декларанту расписку в получении декларации;
3) предоставляют бланки деклараций и руководство по их заполнению;
4) уведомляют декларантов о необходимости своевременного представления деклараций, принимают меры по обеспечению полноты и достоверности представляемых деклараций и указываемых в ней сведений; 5) хранят декларации;
6) публикуют сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;
7) выполняют иные полномочия, установленные законодательством Республики Абхазия.
3. По запросу Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия руководители государственных органов, юридические лица, а также физические лица обязаны в срок не более 10 дней представить информацию и документы, которые могли бы способствовать изучению сведений, указанных в декларации.
Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия ответственно за изучение сведений, указанных в декларации, и при необходимости направляет запрос в соответствующий государственный орган, а также юридическим и физическим лицам, в случае необходимости уточняет совместно с декларантами сведения, указанные в декларации.
Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия предоставляет возможность декларантам внести поправки в декларацию в течение месяца после представления декларации.
4. В запросе указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа, юридического лица, а также физического лица, которым направляется запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место прописки (регистрации), место жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) субъекта декларирования, сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, которые проверяются;
4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона лица, подготовившего запрос.
5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 30 дней со дня принятия декларации.
Статья 8
1. Декларации, представляемые в соответствии с настоящим Законом, не являются сведениями конфиденциального характера, за исключением сведений, подпадающих под действие Закона Республики Абхазия от 23 февраля 1998 г., №408-с-XIII «О государственной тайне».
2. Декларации размещаются на официальном интернет-сайте Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и предоставляются для опубликования в газетах «Республика Абхазия» и «А8сны» в течение 30 дней со дня истечения срока, установленного для подачи декларации.
3. На официальных интернет-сайтах государственных органов размещаются, а в газеты «Республика Абхазия» и «А8сны» предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих декларанту и членам его семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
2) количество транспортных средств, принадлежащих декларанту и членам его семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида и марки транспортного средства;
3) декларированный годовой доход.
4. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях запрещается указывать:
1) данные о членах семьи декларанта;
2) данные, позволяющие определить место прописки (регистрации), место жительства и (или) пребывания, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации декларанта, а также членов его семьи;
3) данные, позволяющие определить место нахождения объектов недвижимого имущества, принадлежащих декларанту и членам его семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
4) номера банковских (кредитных) счетов, карт и их эквивалентов;
5) данные об изделиях из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, произведениях искусства и объектах культа, объектах национального или мирового культурного достояния, коллекциях произведений искусства, нумизматики, филателии, оружия;
6) подпись субъекта декларирования;
7) сведения, отнесенные к государственной или иной охраняемой законом тайне.
Статья 9
1. Декларант обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах членов своей семьи по каждой сделке по приобретению объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, если сумма сделки превышает общий доход декларанта и членов его семьи за два года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются на бланках по форме, установленной Приложением № 5 к настоящему Закону.
Статья 10
1. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами декларанта, а также за расходами членов его семьи является информация о том, что декларантом и членами его семьи совершена сделка по приобретению объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах юридических лиц на сумму, превышающую общий доход декларанта и членов его семьи за три последних года, предшествующих совершению сделки.
2. Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке:
1) государственным органом, юридическими и физическими лицами;
2) средствами массовой информации.
2. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами декларанта, а также за расходами членов его семьи.
3. Соответствующий государственный орган уведомляет о принятом решении декларанта.
4. Контроль за расходами декларанта, а также за расходами членов его семьи включает в себя:
1) истребование от декларанта сведений:
а) о его расходах, а также о расходах членов его семьи по каждой сделке по приобретению объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, если сумма сделки превышает общий доход декларанта и членов его семьи за три последних года, предшествующих совершению сделки;
б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в подпункте «а» пункта 1 части 4 настоящей статьи;
2) проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 статьи 9 настоящего Закона и пунктом 1 части 4 настоящей статьи;
3) определение соответствия расходов декларанта, а также расходов членов его семьи по каждой сделке по приобретению объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах юридических лиц их общему доходу.
(Продолжение в следующем номере)
Номер: 25
Выпуск: 3903
Рубрика: политика
Автор: В. БГАНБА, и.о. Президента Республики Абхазия