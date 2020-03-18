В Москве открыли новый офис Московской абхазской диаспоры.

О его значении для соотечественников, проживающих в столице России, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал исполнительный директор диаспоры Даур Барганджия:

«Это не просто офис диаспоры, мы его позиционируем как культурный, информационный центр, который будет служить для всех наших соотечественников, проживающих в Москве. Это пространство позволит правильно представлять наше государство. Здесь мы планируем встречаться не только с нашими соотечественниками, но и с другими диаспорами, налаживать новые связи, рассказывать о культуре нашего народа, истории, общественной жизни. Для молодежи это станет центром, где могут собираться студенты. На протяжении долгого времени у нас не было такой площадки. Надеюсь, что офис станет центром для всех наших соотечественников».

Новый офис Московской абхазской диаспоры расположился в Бизнес-центре «Poklonka Place» по адресу: улица Поклонная, дом 3.

Номер: 25Выпуск: 3903Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия