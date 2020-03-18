РОССИЙСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КОРОНАВИРУСА

20 марта в Министерство здравоохранения и социального обеспечения РА поступят российские средства для диагностики у пациентов нового коронавируса 2019-nCoV, разработанные Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор». Об этом сообщает Межведомственный оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Как говорится в сообщении, диагностика основана на молекулярно-генетическом методе полимеразной цепной реакции и обладает высокой чувствительностью и коротким сроком получения результатов в течение 24 часов. Наборы для забора биоматериала распределят по всем лечебным учреждениям Абхазии.

Исследование по необходимости будет проводиться пациентам с клиническими сопутствующими симптомами.

Номер: 25Выпуск: 3903Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс