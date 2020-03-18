ВЫБОРЫ – 2020

В Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия сообщили Апсныпресс, что в Москве и Черкесске продолжат работу избирательные участки по выборам президента РА, которые пройдут 22 марта.

В Москве избирательный участок №4 Центрального избирательного округа №6 будет открыт по адресу: ул. Донская, д. 18/7, стр.1 (ближайшая станция метро «Шаболовская»).

В Черкесске избирательный участок №5 Центрального избирательного округа №6 откроется по адресу: ул. Первомайская, д. 26.

Номер: 25Выпуск: 3903Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс