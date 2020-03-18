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18.03.2020
Номер: 25
Выпуск: 3903
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ВЫБОРЫ – 2020
В Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия сообщили Апсныпресс, что в Москве и Черкесске продолжат работу избирательные участки по выборам президента РА, которые пройдут 22 марта.
В Москве избирательный участок №4 Центрального избирательного округа №6 будет открыт по адресу: ул. Донская, д. 18/7, стр.1 (ближайшая станция метро «Шаболовская»).
В Черкесске избирательный участок №5 Центрального избирательного округа №6 откроется по адресу: ул. Первомайская, д. 26.
Номер: 25
Выпуск: 3903
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс