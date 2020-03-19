СПОРТ

14 марта в Сухумской городской шахматной школе им. А.Карпова прошёл парный турнир по домино среди юношей и девушек. Победители и призёры соревнований:

1-е место – Николь Дзяпшипа – Амина Смыр; 2-е место – Леон Лакрба – Баграт Бения: 3-е место – Екатерина Перцхелия – Саидат Казуева.

Спортсмены являются воспитанниками секции домино Комитета по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухума. Тренер – Саид Ашуба.

Номер: 26Выпуск: 3904Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту