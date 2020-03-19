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19.03.2020
Номер: 26
Выпуск: 3904
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту
СПОРТ
14 марта в Сухумской городской шахматной школе им. А.Карпова прошёл парный турнир по домино среди юношей и девушек. Победители и призёры соревнований:
1-е место – Николь Дзяпшипа – Амина Смыр; 2-е место – Леон Лакрба – Баграт Бения: 3-е место – Екатерина Перцхелия – Саидат Казуева.
Спортсмены являются воспитанниками секции домино Комитета по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухума. Тренер – Саид Ашуба.
Номер: 26
Выпуск: 3904
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту