МИФ ОБ АБРСКИЛЕ

Хочу рассказать

На протяжении многих тысячелетий человечество восторгается «колоссом» под именем ПРОМЕТЕЙ. Популярность фигуры Прометея стала возможной после появления трагедии Эсхила «Прометей прикованный» в IV веке до н.э. История или миф о Прометее – не выдумка Эсхила. И до него в греческой литературе существовали произведения, воспевающие образ Прометея. В частности, еще в VII веке до нашей эры Прометею посвятил свои сказания великий Гесиод, который использовал уже существовавший среди греков задолго до него миф о Прометее. О существовании Прометея знал и Гомер. Все авторы связывают его имя с Кавказом, в частности с Колхидой. Об этом писал и Страбон. Проплывая в I веке мимо берегов Абхазии (Колхиды), он указывает своим спутникам, что Прометей не был прикован к скале, а был закован в одной из пещер Кавказских гор. Кстати, нужно вспомнить, что у Гесиода события, связанные с Прометеем, происходят тоже в пещере. Так или иначе греческого Прометея невозможно отделить от Кавказа и в частности от Абхазии. Как не вспомнить абхазский миф об Абрскиле, закованном в Отапской пещере вместе со своим конем. Многие, начиная от Н. Марра, называли Абрскила прототипом Прометея. Но, к большому сожалению, в последнее время наши историки с подачи наших же фольклористов приравняли Абрскила к герою средневековых «Робин Гудов». И это на фоне того, как грузины героя Амирани (кстати, имеющего абхазское имя «Амран», и, по мнению Марра, миф об Амираниани связан с мифом об Абрскиле) «заковывают» в пещере Сатаплия (современная Западная Грузия, древняя Апсилия-Абхазия) и рассказывают о нем туристам.

Со студенческих лет я внимательно читал все, что попадало мне в руки о герое Абрскиле, можно сказать, изучал всю литературу, писал статьи, правда, не публиковал, считая незавершенными. Наконец, на старости лет написал в художественной форме, в виде трактата поэму об Абрскиле и выпустил книжку, всего 10 экземпляров. В журнале «Алашара» такой «мелкой» теме места не нашлось. С текстом поэмы я ознакомил нашего ученого С. Зухба, который, будучи уже больным, специально встретился со мной по этому поводу. У нас был разговор о моем видении мифа. К сожалению, вскоре после этого его не стало.

Я рассматривал и рассматриваю миф об Абрскиле как один из самых древних, если не самых древних в истории человечества. Слово Абрскил означает «осколок камня», т.е. «Абры» – камень-метеорит, «кыл» – часть (отросток) камня метеорита. Что означает – человек крепкий, как камень-метеорит, по современной аналогии – железный человек. Герой крепкий, как камень-метеорит в агрессивной среде первобытных людей, да и не только, мог быть защитником, олицетворением мужества и героизма. В последующем в головах древних людей стал созревать образ сверхъестественного существа – Бога, и во взглядах людей, в данном случае предков абхазов, произошло столкновение двух образов. Образ земного, любимого, всесильного героя пришлось делить со сверхъестественным героем. У других народов Кавказа имеются подобные образы, но у них этот образ использован как образ кичливого, горделивого человека, который себя ведет неподобающим образом перед Всевышним. У абхазов же Абрскил – герой, не преклонивший голову перед всесильным Богом. Естественно, земной герой не мог победить, и он оказывается в ловушке у всесильного Бога. Но любовь к земному герою сохраняется. Боле того, надежда наступления эры процветания и благоденствия Абхазии связывают с обретением Абрскилом свободы.

По моему глубокому убеждению, именно легенда об абхазском Абрскиле, герое-богоборце, легла в основу мифа о Прометее. Но мне милее образ именно Абрскила не только потому, что он наш, «абхазский», а потому, что в этой легенде сохранилась философия абхазов, где перед Всемогущим Богом любимый герой остается тоже великим. Древние абхазы, не отрицая величия Бога, преклоняются перед мужеством земного человека-героя.

И в этом плане древние абхазы сами становятся «богоборцами». Возможно, именно мотив богоборчества привлек древних греков к этому сказанию, и миф о богоборце стало частью древнегреческой культуры.

Думаю, на площади Свободы должен стоять именно памятник Абрскилу – как главному символу свободолюбия абхазов.

Ю. КВИЦИНИА

Номер: 26Выпуск: 3904Рубрика: обществоАвтор: Ю. КВИЦИНИА