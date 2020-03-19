Читая СМИ

ЭКСПЕРТЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ ВЕРСИЮ ...

Китай официально обвинил США в занесении коронавируса

Представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь выдвинул обвинение против американских военных. Он написал, что именно они могли занести коронавирус в Китай.

Свои выводы Лицзянь сделал после выступления в Комитете по надзору Палаты представителей США Роберта Редфилда – директора Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Представитель китайского МИД сообщил, что после своего доклада Редфилд был арестован.

Лицзянь на своей странице в Twitter задал ряд интересующих его вопросов. Например: когда в Соединённых Штатах был выявлен нулевой пациент и сколько людей заражено сейчас? Также он хотел бы узнать, в каких больницах находятся инфицированные.

«2/2 CDC был пойман с поличным. Когда нулевой пациент обнаружен в США? Сколько людей заражено? Как называются больницы, куда привезли инфицированных? Вероятно, американская армия принесла эпидемию в Ухань. Будьте прозрачными! Обнародуйте свои данные! США должны дать нам объяснение!» – написал китайский чиновник.

Надо сказать, в Китае закрыты все вновь построенные и организованные госпитали для лечения больных коронавирусом. А главной красной точкой стала Европа, в первую очередь Италия. Что касается России, большинство заболевших как раз прибыли из европейских стран.

Экономист, академик РАН Сергей Глазьев уверен, что коронавирус создан рукотворно. Более того, он склонен связывать такие события, как пандемия коронавируса, падение цен на рынке нефти и в целом обвал валюты и сотрясание глобальной экономики. «Картина до боли знакомая», – так он характеризует ситуацию, добавляя, что во многом она похожа на 2014 год. «Те же самые бенефициары – финансовые спекулянты. Те же самые дирижёры – из-за океана. И такая же паника в умах, так сказать, наших чиновников, которые не понимают, что происходит. А некоторые понимают, но делают так, как им говорят оттуда: из Валютного фонда, из вашингтонских экспертных организаций и так далее», – отметил эксперт.

По мнению Глазьева, если взять отдельно каждую цепочку из происходящего сейчас, то станет понятно главное – всё рукотворно, начиная с коронавируса. И если пригласить биоинженеров, то они смогут рассказать, как этот штамм синтезирован. Причём хорошо известно, что сделать это может только одна страна...

Американцы вовсю испытывают вирусы на наших, по сути, соотечественниках. Так что у них полный арсенал биологического оружия. То, что сегодня происходит мы с вами обсуждали и год назад, и два, и три, и четыре, мы всё это с вами предвидели. И это проявление гибридной войны США против не контролируемых ими участков экономики является совершенно понятным и логичным.

Конечно, коронавирус выявлен и в самих Соединённых Штатах, но можно вспомнить о том, что англичане, которые спровоцировали Гитлера на начало Второй мировой войны, стали массовыми жертвами бомбардировок немецкой авиации, подчеркнул эксперт.

Элита от такого в принципе застрахована. При этом американская властвующая элита ещё и вооружена не только информационными технологиями, но и биооружием, которое продолжает развивать вопреки всем международным обязательствам. Кроме того, американская элита имеет огромный арсенал для манипулирования международными финансовыми рынками.

«Там до сих пор господствуют примитивные мальтузианские идеи, можно слышать постоянно, что человечества слишком много, что планета, дескать, столько народу не выдержит, и так далее. Поэтому умирают сегодня в основном люди жёлтой расы, так сказать. Это Китай, Корея, Япония. Среди европейцев такая трагическая участь постигает людей с пониженным иммунитетом, стариков, которые традиционно для этой идеологии «золотого миллиарда» рассматривались как балласт», – констатировал Сергей Глазьев. Он не единственный, кто придерживается версии искусственного возникновения болезни. Как отметил бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин, у такой версии есть свои основания.

К примеру, в Россию китайцев ездит раз в 10-15 больше, чем в Иран. Однако в России никакой вспышки коронавируса не произошло, а в Иране уже сотни заболевших. И вот это тоже не укладывается в версию о «природном происхождении штамма». К тому же и сами китайцы уже признали, что очага внутри страны никакого нет, а вирус подбросили извне.

«Потому что вирус гибридный, это явно биологическое оружие нового поколения. Код состоит из двух частей плюс четыре вставки от ВИЧ. В природе такая комбинация получиться, на мой взгляд, не могла. Она могла получиться только в лаборатории», – заявил эксперт.

Создание вакцины против любого штамма – дело довольно долгое, на это уходит как минимум год, если не больше. Однако уже сейчас американцы и британцы готовы её внедрять, напомнил эксперт. Получается, что она была создана заранее? И это тем более не укладывается в версию о природном происхождении штамма.

К тому же в Китае, где испокон веков традиционно едят всё, что движется, хоть змей, хоть летучих мышей, никогда раньше не было серьёзных заболеваний. А тут вдруг за последние два десятилетия было выявлено сразу восемь опасных коронавирусов, которыми заразились люди. И это стало происходить сразу после того, как американцы в 1999 году приняли программу создания этнически специфического биологического оружия. Так что всё это неспроста, считает Никулин. «Понятно, кому это выгодно. Уже очевидно, что к апрелю мировая экономика покажет спад на триллион долларов, то есть активы подешевеют, и их можно будет скупать. А это очень выгодно хозяевам мировых денег: ради трёхсот процентов прибыли капитал пойдёт на любые преступления», – заключил военный эксперт.

По мнению Игоря Никулина, причин для подозрений, что коронавирус – это биооружие США, более чем достаточно. Во-первых, время и место слишком уж удачно подобраны, чтобы считаться простым совпадением. Сейчас между Китаем и США разгар торговой войны, а американский президент Дональд Трамп ещё полгода назад говорил о том, что если китайцы не одумаются, то сильно пожалеют.

Почему вспышка случилась в Ухане, а не в Пекине, Гонконге или Шанхае, тоже примерно понятно. В Гонконге идёт проамериканский «майдан». В Шанхае очень много американских представительств, там почти все американские компании, там и тысячи американцев работают, если не десятки тысяч. А Пекин – столица, там слишком большие меры контроля, там миллион камер с фиксацией лиц, поясняет эксперт.

«Вот они выбрали там, где контроль послабее, соответственно, плюс то, что там есть институт вирусологии, – тоже хорошо, можно свалить на китайцев, что они сами себе всё устроили, так удачно и под Новый год», – сказал Игорь Никулин.

К тому же в Ухане было американское консульство. Но они его закрыли, причём до того, как китайцы объявили об эпидемии, рассказывает эксперт. Значит, они об этом знали заранее? Тоже не в их пользу информация, отмечает Никулин. «То есть тут много деталей, которые показывают, что это всё неслучайно», – подчёркивает он.

С его мнением согласен и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он указывает, что сегодня в мире существует примерно 400 центров и лабораторий Соединённых Штатов Америки, в которых разрабатывается биологическое оружие. Причём примерно 40 из них расположены поблизости от российских границ.

Что же касается Китая, то город Ухань, где произошла вспышка, расположен в самом центре страны – просто идеальное место для распространения опасного вируса по всему Китаю, поясняет Баранец. Вдобавок вспышка случилась как раз накануне китайского Нового года. То есть в 11-миллионный город дополнительно приехали ещё 5 миллионов человек, а когда появились первые симптомы, эти 5 миллионов уже разъехались кто куда, указывает эксперт. В этой связи он также вспоминает об обещании Трампа заставить Китай «сильно пожалеть», что ввязался в торговую войну с США.

«И вот тут получается, в общем-то, что если взять и запустить коронавирус, то Китай понесёт гигантские экономические убытки. А это любимая фишка нынешней политики Белого дома. Сейчас они не размахивают ракетами, танками, пушками и так далее. Посмотрите, Соединённые Штаты Америки взяли курс на экономическое удушение конкурентов», – отмечает Виктор Баранец.

Таким образом, мы можем говорить, что и коронавирус – это уже, так сказать, новый способ борьбы Соединённых Штатов Америки за своё глобальное превосходство над главными противниками. «Я такого варианта не исключаю, хотя об этом, конечно, надо говорить очень осторожно», – добавил Баранец. «Понятно совершенно, что Америка теперь делает ставку не на атомные бомбы, она делает ставку на такое проклятое оружие, как вирус», – заключил военный обозреватель «Комсомольской правды».

Номер: 26Выпуск: 3904Рубрика: политикаАвтор: Из газет