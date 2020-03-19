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СЭС РА ДАЛА РЕКОМЕНДАЦИИ ЦИК РА
Выборы – 2020
Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик написала письмо в ЦИК РА с просьбой минимизировать риски распространения среди населения вирусных инфекций во время проведения президентских выборов. Об этом сообщил Спутник-Абхазия председатель Центральной избирательной комиссии Тамаз Гогия.
В письме, в частности, говорится о том, что необходимо приобрести для каждого избирательного участка приборы для обеззараживания воздуха, ручки на каждого избирателя и физраствор для их обработки.
«Также указывается, что кабинки для голосования должны быть открытыми, необходимо проводить санитарную уборку помещений – избирательных участков каждые два-три часа»,– сказал Тамаз Гогия.
С требованиями санитарно-эпидемиологической службы в ЦИК согласны, но с другой стороны Центральная избирательная комиссия не может себе позволить приобрести все необходимое для проведения такой работы, подчеркнул Гогия.
Тамаз Гогия также отметил, что требование открыть кабинки нарушает тайну голосования и противоречит закону, таким образом полностью открыть кабинки не получится.
Он сообщил, что Центризбирком обратился в Межведомственный штаб по борьбе с коронавирусом, переслал письмо СЭС с просьбой по мере возможности предпринять меры.
Номер: 26
Выпуск: 3904
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс