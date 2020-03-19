ВСТРЕЧА ГАГРСКИХ ШКОЛЬНИКОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ АГУ

Новости района

В стенах Гагрской сш №4 прошла встреча преподавателей, лекторов АГУ с учащимися 10 и 11 классов школ района. В начале мероприятия заведующая отделом образования Гагрского района Мадина Ажиба приветствовала гостей из столицы и выразила им благодарность за организацию данной встречи и предоставляемую возможность выпускникам поступить в главный вуз страны.

Затем собравшимся старшеклассникам был продемонстрирован видеоматериал об АГУ. Сегодня он является главным высшим учебным заведением республики. Обучение ведется на восьми факультетах: физико-математическом, биолого-географическом, филологическом, историческом, юридическом, экономическом, педагогическом и агроинженерном, а также открыто отделение искусства и др. Университет готовит специалистов в первую очередь для нашей страны. Ответственный секретарь приемной комиссии Инга Ардзинба представила приехавших на встречу преподавателей и лекторов университета. Присутствовали также представители практически всех факультетов, которые в свою очередь являются и разработчиками программ вступительных экзаменов. Инга Ардзинба рассказала и о том, как можно сегодня поступить в вуз. Также она отметила, что с 2019 года на площадке АГУ проходит олимпиада «Путь к вершинам», основной целю которой является поиск талантливых и одаренных школьников и предоставление им возможностей проявить свои знания и поступить в Абхазский государственный университет. Так, по результатам прошлогодней олимпиады в АГУ на различные факультеты поступил 81 абитуриент на бюджетной основе, среди них шестеро представителей Гагрского района. В этом году университетская программа олимпиады для школьников расширяет свои границы. Преподаватели и лекторы подробно рассказали о факультетах, кафедрах и специальностях.

После презентации преподаватели вуза перешли к практической части, в ходе которой учащиеся получили методические консультации от преподавателей АГУ по интересующим их вопросам.

Такого рода встречи проходят и в других районах Абхазии.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району

Номер: 26Выпуск: 3904Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району