ГРАЖДАНИН АБХАЗИИ – НАШ СОВРЕМЕННЫЙ БАСНОПИСЕЦ

Удивительное дело! Им опубликованы произведения в 5-ти томах в одном из московских изданий, куда вошли около 900 басен. Однако с этими произведениями знаком лишь узкий круг друзей автора. Только отдельные из них были опубликованы в газете «Абхазский университет» по месту работы автора. Никто из абхазских читателей, даже находясь в авангарде нашей науки и образования – АГУ, не обратил внимания на этот феномен. Видимо, только потому, что в истории литературного творчества в Абхазии такого не наблюдалось, и оценить профессионально, по достоинству данные публикации было некому.

В этой связи наберусь смелости высказать свое мнение, насколько мне это удастся. Ничего не могу сказать о самом авторе, по его убедительной просьбе, кроме как сообщить фамилию в конце этой статьи. Как редактор этих произведений и единственный критик выношу на открытый суд читателей свои выводы и анализ отдельных басен, которые непосредственно связаны с Абхазией. Напомню, что в художественной литературе басня – один из редких жанров, который был по силам только маститым авторам – таким, как И.Крылов, А.Сумароков, С.Михалков и др. Это были талантливые баснописцы, хотя бы только потому, что их творчество влилось в народный фольклор. Их стали цитировать не только классики литературы, но и многие политические деятели, представители культуры и искусства, в школе и дома, наконец, во всей нашей повседневной жизни.

Все тома нашего автора изданы под одним названием – «Философия жизни в баснях». По версии автора, философия жизни состоит в этическом релятивизме, который глубоко вживается в народные массы по причине отсутствия направленной идеологии сохранения обязательных моральных норм и объективных социальных критериев нравственности.

Басни, которые мы сегодня рассматриваем, настолько сливаются с нашей повседневностью, что пробуждают интерес и удивление. Чем же они примечательны? Во-первых, в них содержится меткое выражение морали и личных афоризмов, которые могут войти в пословицы и поговорки и явятся ценным вкладом в сокровищницу литературы. Приведу лишь некоторые из них:

«Престиж у каждого есть свой,

Но кто-то думает желудком

И мало кто – своею головой».

(«Престижная работа»)

«Коль будут паучки-сверчки у власти,

Не будет у народа никакого счастья».

(«Сверчок»)

«За ширмой славы ложной и обманных слов

Себя иные в отцы истории пророчат,

Но их, однако, в душе никто не переносит».

(«Картофель и Репей»)

«В нас каждом есть охотник злой –

Греха при жизни не боимся,

Как только близок мир иной,

Мы начинаем за него молиться».

(«Философия жизни»)

«Для тех, кто трудится, нет места для наград –

Он уважением сыт и от работы рад»

(«Уважением сыт и от работы рад»)

Вторая особенность этих басен заключается в том, что их названиями служат уже существующие пословицы и поговорки, в том числе из абхазского фольклора, такие, как: «Вместо Быка запрягали Петуха», «Жемчуг мелкий – щи пустые», «Высоко взлетел да низко падал», «Не в свои сани не садись».

Автор в иносказательной форме раскрывает эти названия, увязывая их с реалиями сегодняшнего дня. В этой связи интересно сравнить сюжетные линии басен прошлого и настоящего, как изменились в обществе человеческие пороки и какие появились новые. Многие басни заслуживают научного литературного исследования.

Наряду с сарказмом и юмором, раскрывающими современные пороки, автор одновременно посвящает много тем воспитательного характера в таких баснях, как «Лягушонок», «Жаба-невеста», «Неравный брак», «Беспечные бабочки», «Козел», «Интернет», «Спасение», «Синица за морем была» и др.

Особенностью басен также является их краткость. Умение автора не «распыляться по древу», а в нескольких строках художественно представить завязку, кульминационное действие и неожиданную развязку, увенчанную коротенькой моралью (выводом). Чтобы какую-то тему так коротко проиллюстрировать, да еще в сценической форме, нужно уметь владеть не только художественными средствами, но и большим жизненным опытом, которые наблюдаются у автора.

Что касается палитры тем басен, то она настолько разнообразна и широка, что охватывает почти всю философию жизни человека. Автор не только высмеивает человека за его пороки, но и указывает пути его оздоровления; дает ему всякий шанс быть лучшим и счастливым не по понятиям, а по совести. К таким относятся басни: «Комар кровосос», «Бить или не бить», «На воре шапка горит», «Кого надежда никогда не покидает» и многие др.

В арсенале автора также представлена тема Отечественной войны народа Абхазии, ее участники и политические деятели, естественно, в иносказательных образах. Это – «Лиса и Мужик», «Кукушкин сын», «Гусь лапчатый», «Свиньи под дубом» и др.

Объекты сатиры В.И. Позднякова – это подхалимы, стяжатели, бюрократы, взяточники – все, кто еще так прочно живет в нашей среде. Басни как литературный жанр сегодня могут быть широко востребованы и играть большую роль как в литературном творчестве, так и в общественной жизни. К сожалению, эти басни изданы очень маленьким тиражом на собственные деньги автора. Тем не менее с ними можно ознакомиться в научной библиотеке АГУ.

А.Л. ПАПАСКИР, доктор наук, профессор

Номер: 26Выпуск: 3904Рубрика: обществоАвтор: А.Л. ПАПАСКИР, доктор наук, профессор