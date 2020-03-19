В МИНЗДРАВЕ РА

Руководитель ведомства Тамаз Цахнакия провел совещание по вопросам материально-технического, лекарственного и кадрового обеспечения лечебно-профилактических учреждений республики на случай возникновения коронавирусной инфекции.

По линии международных организаций министерство уже получило первую гуманитарную помощь – это медицинские изделия и лекарственные препараты.

На совещании было доложено о проведенной работе. Так, в санитарно-карантинном пункте по реке Псоу уже в ближайшие дни будет установлен тепловизор, бригада «скорой помощи» осуществляет круглосуточное дежурство. Укомплектована всеми необходимыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями Республиканская больница РА.

Разработаны рекомендации с учетом протокола ВОЗ о порядке приема, поэтапной маршрутизации, изоляции и лечения больных коронавирусом. Осуществляется дезинфекция транспортной сети. Поручено сформировать медицинские бригады на случай карантина.

По сообщениям пресс-службы Министерства здравоохранения и социального развития РА

Номер: 26Выпуск: 3904Рубрика: обществоАвтор: По сообщениям пресс-службы Министерства здравоохранения и социального развития РА