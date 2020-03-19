ПЕРЕДАНЫ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НА БОЛЕЕ 4 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Здоровье

В рамках работы ведомственной целевой программы на 2020 год «Централизованное приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов для обеспечения государственных учреждений Министерства здравоохранения Республики Абхазия» Министерством здравоохранения и социального обеспечения РА Республиканской больнице переданы реактивы и медицинские изделия для проведения лабораторных исследований пациентов стационара на сумму 4 миллиона 593 тысячи 504 рубля, что покрывает потребность больницы в среднем на 6-7 месяцев.

По сообщениям пресс-службы Министерства здравоохранения и социального развития РА

Номер: 26Выпуск: 3904Рубрика: обществоАвтор: По сообщениям пресс-службы Министерства здравоохранения и социального развития РА