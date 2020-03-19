К ВОПРОСУ О ДОВЕРИИ К ГРУЗИИ

Мнение

В абхазском обществе вновь искусственно актуализируется тема восстановления доверия к агрессору, который со своей стороны пытается реализовать «План мирного покорения Абхазии», где проблеме доверия отведена ключевая роль.

Говорить о доверии, если и имеет смысл, можно только с теми, кто, признав свою вину, дальнейшими поступками старается заслужить его вновь, не держит камня за пазухой.

Грузия же проводит традиционную для себя системную антиабхазскую политику всеми доступными ей средствами. Безальтернативность грузинских собственнических притязаний на Абхазию и абхазство выдается за единственно возможный вариант реальности, приемлемый для нынешней Грузии.

Прочтите Конституцию Грузии. Взгляните, о чём пишут, говорят и что делают грузинские власти, политики, общественные деятели, церковь, представители науки, культуры, СМИ и др.

Просмотрите учебные пособия грузинских школ и вузов. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять: в Грузии вынашивают и пытаются реализовать очень коварные, исключительно реваншистские планы в отношении абхазов и Абхазии в целом.

С такой Грузией невозможно вести доверительную беседу. От такой Грузии следует быть как можно дальше.

Проблема очевидна. Грузия нуждается в излечении от нацизма. Если такое и возможно, только при наличии там критической массы здоровых сил, обладающих полномочиями, всем необходимым инструментарием, желанием и способностью воспитать новые поколения грузин, мегрелов, сванов и др., не стремящихся к восстановлению пресловутой территориальной целостности.

На данном этапе для Абхазии целесообразно не питать иллюзий и сосредоточиться на решении своих задач.

Для начала какого-либо прямого диалога, экономических и иных отношений с Грузией недостаточно документов о невозобновлении боевых действий и т.д.

Прежде всего, официальные власти Грузии должны:

С трибуны ООН признать полную ответственность военно-политических властей Грузии за развязанную 14 августа 1992 года агрессию против независимой Абхазии, за преступления против мира и человечности, геноцид и другие тяжкие военные преступления, совершенные ими в период войны и после нее, за политику международной изоляции Абхазии, признавая факт военного поражения оккупационных войск Грузии и их приспешников 30 сентября 1993 г.

Совершить платежи (по предварительным данным не менее 13 миллиардов долларов по курсу на 14 августа 1992 г.) на счета Нацбанка Абхазии по выплате репараций.

Исключить из Конституции Грузии всё, что прямо или косвенно направлено против независимости и безопасности Республики Абхазия.

Ликвидировать в Грузии биологические, химические и какие-либо иные токсичные лаборатории как военного, так и двойного назначения.

Признать независимость Абхазии безоговорочно.

Избавить все учебные пособия Грузии от явно сфальсифицированных, псевдонаучных концепций в отношении истории Абхазии и абхазов.

При этом Грузинская православная церковь должна официально призвать к единогласию Соборы автокефальных церквей, признавая неоспоримость автокефалии Абхазской церкви в ближайшее время.

Лишь после всего этого в отдалённой перспективе разговор о доверии к Грузии, возможно, и будет иметь твердые основания.

А пока Грузия продолжает гнуть свою линию, Абхазия, на мой взгляд, как говорится, ещё вчера должна была принять ряд зеркальных мер, среди которых:

а) закрыть государственную границу с Грузией полностью и ввести в приграничных районах военное положение в связи с высокой угрозой применения против Абхазии и её граждан биологического, химического и др. видов токсичных средств;

б) исключить из абхазской повестки тему каких бы то ни было отношений с Грузией до выполнения ею вышеизложенных пунктов.

Даур АЧУГБА, политолог

Номер: 26Выпуск: 3904Рубрика: политикаАвтор: Даур АЧУГБА, политолог