РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

Точка зрения

Политики, ратующие за экономическое сотрудничество и сближение с Грузией, даже словом единым не обмолвившиеся о необходимости возмещения ущерба агрессором, не имеют морального права претендовать на власть. Неслучайно многие видные юго-осетинские политики братской нам Южной Осетии неприятно удивлены и даже шокированы подобного рода заявлениями.

Нашему национальному лидеру, лидеру всего многонационального народа Абхазии Владиславу Ардзинба даже тогда, когда он уже болел, удавалось не допускать захвата недвижимости русскоязычного населения (русских, армян и других). Именно он справедливо и твёрдо поднял перед проигравшим агрессором и международным сообществом очень важный вопрос возмещения ущерба. Отдельным указом он создал специальную правительственную комиссию во главе с академиком О.Б. Шамба по подсчету нанесённого агрессором ущерба по линии госструктур, госсобственности, а также бывших колхозов и так далее в 11,3 млрд долларов США. Не считая ущерба, нанесённого частному сектору, что также предстояло подсчитать и предъявить, а также обязательных в таких случаях выплат репараций и реституций проигравшими войну. После тех ужасов, который принёс на нашу землю, вознамерившийся превратить наш народ в манкуртов, сеющий смерть нацистский Тбилиси, гвардейские части созданных в ходе войны абхазских регулярных войск, партизанские и добровольческие отряды без особых усилий и труда могли тогда не только уничтожить или пленить главаря грузинских нацистов и палача абхазского народа Э.Шеварднадзе, но и вполне реально повергнуть Тбилиси в неслыханное бедствие. Верховный Главнокомандующий Владислав Ардзинба по-рыцарски этого не сделал, так как могли пострадать и невиновные люди. А также и потому, что нам чужих территорий и чужого добра не нужно.

Чего ждать мне и тысячам других, таким как я, от политиков, неизвестно на чём (на каком-таком «бизнесе») набивших мошну то ли во время войны, то ли после неё? И при этом ни по этому, ни по другим важным проблемным вопросам даже на словах не говорят, словом единым не обмолвятся.

И они чаще других, но в общих словах говорят о правопорядке. Какой порядок имеется ими в виду? Убеждён, в их лице компрадорская часть абхазской буржуазии логично будет стремиться построить такой «порядок», который будет надёжно ограждать, охранять неизвестно откуда и как нажитые, во всяком случае, непрозрачные для нашего общества сомнительного происхождения капиталы от уголовного преследования правоохранителей.

Для них не существует ни наркомафии, ни проблемы бесконтрольных контактов и тесного сотрудничества с ненавидящим нас дальним зарубежьем, деятельности и финансирования НПО.

Некоторые утверждают, что пять лет назад вообще ничего не делалось, в том числе в плане борьбы с коррупцией. Власть, в данном случае в лице выдвиженца Р.Хаджимба, министра МВД Рауля Смыр и прокуратуры заключила под стражу по подозрению в получении крупной взятки очередного фигуранта коррупционной вакханалии – начальник паспортного управления (!), полковника милиции Вадима Куадзба.

Политики, ратующие за сближение с Грузией, их логика поведения и риторика – есть чистой воды популизм, демонстрация поверхности суждений, уход от истинных, в том числе кровоточащих проблем нашего общества, а порой и откровенная фальшь. И это при элементарном анализе того, что неотразимо лежит на поверхности. На фоне всего этого молодые, энергичные, компетентные, высокопрофессиональные выглядят более чем убедительно, предпочтительно.

Якуб ЛАКОБА, руководитель Народной партии Абхазии

Номер: 26Выпуск: 3904Рубрика: политикаАвтор: Якуб ЛАКОБА, руководитель Народной партии Абхазии