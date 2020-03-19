Закон Республики Абхазия

О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами

(Окончание. Начало в № 25)

Статья 11

1. Государственный орган не позднее чем через два рабочих дня со дня принятия решения об осуществлении контроля за расходами декларанта, а также за расходами членов его семьи обязан уведомить декларанта в письменной форме о принятом решении и о необходимости представить сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 10 настоящего Закона.

2. В уведомлении должна содержаться информация о порядке представления и проверки достоверности и полноты этих сведений. В случае если декларант обратился с ходатайством в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 13 настоящего Закона, с декларанта в течение семи рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае наличия уважительной причины – в срок, согласованный с данным лицом) проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения по интересующим его вопросам.

Статья 12

1. Представленные в соответствии с настоящим Законом сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, если сумма сделки превышает общий доход декларанта и членов его семьи за три последних года, предшествующих совершению сделки, размещаются на официальном интернет-сайте соответствующего государственного органа и предоставляются для опубликования в газетах «Республика Абхазия» и «А8сны» в десятидневный срок со дня окончания проверки.

2. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой информации сведениях запрещается указывать:

1) данные о членах семьи декларанта;

2) данные, позволяющие определить место прописки (регистрации), место жительства и (или) пребывания, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации декларанта, а также членов его семьи;

3) данные, позволяющие определить место нахождения объектов недвижимого имущества, принадлежащих декларанту и членам его семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

4) номера банковских (кредитных) счетов, карт и их эквивалентов;

5) данные об изделиях из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, произведениях искусства и объектах культа, объектах национального или мирового культурного достояния, коллекциях произведений искусства, нумизматики, филателии, оружия;

6) подпись субъекта декларирования;

7) сведения, отнесенные к государственной или иной охраняемой законом тайне.

Статья 13

1. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера декларант освобождается от занимаемой должности и привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия.

2. Декларант в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами членов его семьи вправе:

1) давать пояснения в письменной форме:

а) в связи с истребованием сведений, предусмотренных пунктом 1 части 4 статьи 10 настоящего Закона;

б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 статьи 9 и пунктом 1 части 4 статьи 10 настоящего Закона и по ее результатам;

в) об источниках получения средств, за счет которых им, членами его семьи совершена сделка, указанная в подпункте «а» пункта 1 части 4 статьи 10 настоящего Закона;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;

3) обращаться с ходатайством в соответствующий государственный орган, связанный с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами членов его семьи.

3. Ходатайство декларанта подлежит обязательному рассмотрению.

Статья 14

1. Государственный орган при осуществлении контроля за расходами декларанта и членов его семьи обязан:

1) истребовать от данного лица сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 10 настоящего Закона;

2) провести с ним беседу в случае поступления ходатайства, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 13 настоящего Закона.

2. Государственный орган при осуществлении контроля за расходами декларанта и членов его семьи вправе:

1) проводить по своей инициативе беседу с декларантом;

2) изучать поступившие от декларанта дополнительные материалы;

3) получать от декларанта пояснения по представленным им сведениям и материалам;

4) направлять в установленном порядке запросы в соответствующий государственный орган, а также юридическим и физическим лицам об имеющейся у них информации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера декларанта, членов его семьи, а также об источниках получения расходуемых средств.

3. Руководители государственных органов, юридических лиц, а также физические лица обязаны в срок, не превышающий 30 дней, организовать его исполнение.

4. В запросе указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя соответствующих государственных органов, юридических лиц, а также физических лиц, которым направляется запрос;

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место прописки (регистрации), жительства и (или) пребывания, должность и место работы декларанта и членов его семьи, сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, которые проверяются;

4) содержание и объем сведений, подлежащих контролю;

5) срок представления запрашиваемых сведений;

6) фамилия, имя, отчество, место прописки (регистрации), жительства и (или) пребывания, должность, номер телефона лица, подготовившего запрос.

5. Проверка за расходами декларанта и членов его семьи осуществляется в срок, не превышающий 30 дней со дня принятия решения об осуществлении контроля. Срок проверки может быть продлен до 60 дней.

Статья 15

1. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера декларант привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

2. В случае если в ходе осуществления контроля за расходами декларанта и членов его семьи выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов декларанта и членов его семьи их общему доходу, декларант привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

3. В случае если в ходе осуществления контроля за расходами декларанта и членов его семьи выявлены признаки преступления, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия для осуществления проверки в соответствии с Уголовно-процессуальным законодательством Республики Абхазия.

4. Генеральный прокурор Республики Абхазия при получении материалов, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращается в Верховный суд Республики Абхазия с заявлением об обращении в доход Республики Абхазия объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, в отношении которых декларантом не представлены сведения, подтверждающие их приобретение на законные доходы.

5. За разглашение или опубликование сведений, составляющих государственную тайну, лицами, которым эти сведения стали известны в процессе выполнения ими должностных обязанностей или осуществления проверки деклараций, наступает ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Статья 16

Настоящий Закон вступает в силу с момента вступления в силу Закона Республики Абхазия «О государственной службе».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 6 февраля 2020 года

В. БГАНБА, и.о. Президента Республики Абхазия

г. Сухум, 20 февраля 2020 года, № 4927-с-VI

(Приложения к Закону читайте в следующих номерах)

Номер: 26Выпуск: 3904Рубрика: политикаАвтор: В. БГАНБА, и.о. Президента Республики Абхазия