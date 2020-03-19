КОРОНАВИРУС НЕ ПОМЕШАЕТ РАБОТЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Заседание Кабинета Министров РА

18 марта состоялось очередное заседание Кабинета Министров РА, на котором было рассмотрено 19 вопросов. Особое внимание было уделено вопросу предотвращения распространения коронавируса в стране и мерам профилактики и борьбы с этой болезнью.

И. о. Президента, Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба сообщил членам правительства, что в Абхазии, на одном из предприятий в Цандрыпше Гагрского района, будут изготавливать девятислойные марлевые повязки, которые по своим качествам будут превосходить те, которые продаются в аптеках. Готовые марлевые повязки волонтеры будут раздавать населению. Первая партия масок будет распределена членам комиссии избирательных участков.

– Сейчас идет активный поиск материала, – сказал Валерий Бганба, – так как не так просто сегодня ввозить сырьё из России. Связываемся с Белоруссией, принимаем экстренные меры.

Премьер-министр отметил, что в борьбе с возможной вспышкой коронавируса основной упор делается на Республиканский противотуберкулезный диспансер. Однако в диспансере не решён вопрос с отходами, которые некуда вывозить. Для решения этой задачи глава правительства предложил предусмотреть выделение определенной суммы из резервного фонда Кабинета Министров. И добавил:

– Необходимо приостановить финансирование работ и мероприятий из резервного фонда Кабинета Министров, и будем делать то, что необходимо для борьбы с вирусом. Если, не дай Бог, у нас начнется эпидемия, размещать и лечить людей будем в противотуберкулёзном диспансере, поэтому его надо приводить в порядок.

Министр финансов Джансух Нанба также отметил, что по поручению Премьер-министра заявки Минздрава на расходы, связанные с борьбой против распространения коронавируса, при распределении финансов будут рассматриваться в первую очередь.

Участники заседания обсудили режим работы на границах: на контрольно-пропускном пункте «Псоу» и по реке Ингур. Валерий Бганба сообщил, что граница с Грузией закрыта наглухо, а на российской границе введены ограничения при её пересечении. С 18 марта до 1 мая ее прохождение возможно только для жителей Абхазии, имеющих гражданство Российской Федерации. Ограничение не коснётся грузовых автотранспортных средств и сопровождающих их лиц.

Кроме того, Премьер-министр сообщил, что занятия в школах, вузах и других учебных заведениях будут отложены на неопределённый период. А министр иностранных дел Даур Кове проинформировал членов правительства о том, что их ведомство профинансировало возвращение 23 абхазских студентов из Турции на время карантина, который был объявлен в учебных заведениях Турции.

Валерий Бганба сообщил также, что будет создан Координационный совет, на котором будут приниматься решения, связанные с мерами нераспространения коронавируса. Возможно, будет принято решение отстранить временно от работы сотрудников и служащих старше 60 лет в организациях и на предприятиях с сохранением зарплаты на неопределённый период.

На заседании было решено, что средства из резервного фонда Кабинета Министров будут направлены на проведение непредвиденных ремонтных и восстановительных работ и на обеспечение надлежащего функционирования органов власти. Члены правительства утвердили это Распоряжение и сумму в размере 14 091 836 рублей. Руководитель Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия отметил, что этот документ был утвержден ещё 28 февраля 2019 года.

Согласно Распоряжению, Минфину поручается выделить денежные средства:

– Госуправлению РА по строительству – 7 113 856 рублей на капитальный ремонт ограждения «Лыхнашта» в селе Лыхны Гудаутского района; 332 920 рублей на устройство дренажа на территории Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории; 220 000 рублей на строительство навеса для установки тепловизора на КПП «Псоу» в целях защиты населения от коронавирусной инфекции;

– Госветеринарной службе – 200 000 рублей для выплаты вознаграждений гражданам за уничтожение волков, шакалов и лис;

– Аппарату Кабмина – 58 003 рублей для ОО «Абхазский союз ветеранов Афганистана» на организацию торжественного приема гостей и ветеранов боевых действий в Республике Афганистан в связи с 31-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана;

– Министерству просвещения – 400 000 рублей на приобретение специального спортивного инвентаря для секции тхэквондо Сухумской спортивной школы для детей с ограниченными возможностями;

– Министерству просвещения – 5 767 057 рублей на поставку оборудования и мебели для средней школы №3 города Гудаута.

Контроль за исполнением поручения возложен на Министерство финансов РА и Аппарат Кабинета Министров РА.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 26Выпуск: 3904Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ