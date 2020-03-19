ПРЕДАННАЯ ЖУРНАЛИСТИКЕ

Юбилейный вечер Тины Корсая

В малом зале Абхазского госдрамтеатра состоялся юбилейный вечер заслуженного деятеля культуры, члена Союза журналистов Абхазии Тины Корсая.

Вечер стал большим и ярким событием как для журналистов, так и для деятелей культуры. За долгую журналистскую деятельность Тина Корсая организовала множество передач об известных и маститых деятелях культуры – об актерах, поэтах, писателях, научных работниках. Они отличались не только богатым фактажом, но и особой любовью и патриотизмом ведущей. На сцене в зале демонстрировались кадры из некоторых её телепередач, звучали голоса из радиоочерков. И они, а также воспоминания народного поэта Абхазии Мушни Ласуриа, народной артистки Абхазии Виолетты Маан, искусствоведа Светланы Корсая, поэтов Геннадия Аламиа и Владимира Зантария, тележурналистки Екатерины Бебия, ректора АГУ Алеко Гварамиа, писателя Даура Начкебия, актрисы Абхазского госдрамтеатра Изольды Арухаа, которые тепло поздравляли Тину Корсая с юбилеем, возвращали присутствующих на вечере в 70-е и 80-е годы – на этот период приходился пик творческого подъема юбилярши.

Передачи Тины Корсая как на радио, так и на телевидении становились школой для начинающих журналистов, которых она привлекала к работе на АГТРК, передавала им свои знания и мастерство. Тина Корсая привила любовь к журналистике и своей дочери Раде Юрьевне Аргун, которая выросла сегодня в хорошего профессионала.

В честь Т.Корсая на вечере звучали национальная музыка, песни, эпиграммы. Ей дарили огромные букеты цветов.

А председатель Союза журналистов Республики Абхазия Руслан Хашиг, который вел юбилейный вечер, вручил Тине Корсая Почетную грамоту от СЖ РА – за долгую и плодотворную деятельность в журналистике.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 26Выпуск: 3904Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА