ОН УШЕЛ В БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Вот и проводили в последний путь Борислава Яновича Банковского. Ветеран ушел от нас, отметив юбилей – 95 лет в Сухумской городской больнице № 2, куда он был экстренно доставлен после инсульта. 10 марта дедушка Борис, после проведенной в Диагностическом центре томографии (большая благодарность Диагностическому центру от нас), пришел в себя и вспомнил, что у него день рождения. И мы было, уже обрадовались крепости духа ветерана, надеялись, что сможет он отметить и 75 лет Победы над фашизмом. Ведь мы знали, какой боевой путь прошел он: это была и школа снайперов, и десант, и контрразведывательные операции. 21 марта врачи пообещали, что 23 марта его выпишут домой. Борислав Янович обрадовался, перестал волноваться, что всех напрягает своим больничным положением. Уснул счастливый. И тихо ушел во сне. И 23 марта стало не днем его выписки, а датой похорон.

Все это время казаки ЧКВА находились рядом с ветераном, старались помочь по мере возможности всем необходимым, привлекая и окружающих. Генерал Закан Владимирович Нанба и начальник медслужбы ЦВГ МО РА Ачба Зураб Омехович очень помогли ветерану в борьбе с пролежнями, привезли ему противопролежневый матрац (огромное спасибо вам!). Председатель Союза казаков, ветеранов боевых действий Владимир Шелест и Сейран Коджаманян (воин-интернационалист, доброволец) помогали транспортировать Борислава Яновича на необходимые обследования и на операцию. Друзья Борислава Михаил и Ольга Болотины навещали каждый день и поднимали настроение своему другу (что было очень важно), а Любовь Гулимова дежурила у постели, кормила и ухаживала за дедом Борей ежедневно.

От лица казаков Черноморского казачьего войска Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий благодарим всех, кто принял бескорыстное участие в судьбе ветерана Великой Отечественной войны, был рядом в последние дни его жизни и отдал свой долг памяти, провожая в последний путь сегодня.

Друзья, соседи, казаки Черноморского Казачьего Войска и казаки – ветераны боевых действий, лидер НПА Якуб Лакоба и члены политсовета, генерал и кавалер ордена Леона Закан Владимирович Нанба, всего около 50 человек пришли проститься с ветераном. Прощальные речи сказали Якуб Лакоба, Надежда Горяинова и ближайший друг Борислава Яновича Михаил Болотин.

Похоронили нашего уважаемого ветерана на Маякском кладбище, прямо на берегу моря, среди цветущей алычи и мимозы. Запах моря смешивался с запахом эвкалиптов и цветущих деревьев, светило солнце и по-весеннему, пели птицы. Царствие Небесное Бориславу Яновичу и вечная Слава Герою!

Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии

Номер: 29Выпуск: 3907Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии