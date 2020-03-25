АБХАЗИЯ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Аслан Бжания победил на прошедших 22 марта выборах президента Абхазии. Согласно итогам подсчета голосов за него проголосовало более 56,5% избирателей.

В интервью РИА Новости А. Бжания рассказал о том, какими внутренними проблемами он намерен заняться в первую очередь, и как будет выстраивать внешнюю политику в отношении Москвы и Тбилиси.

– Как вы планируете выстраивать дальнейшие отношения с Москвой?

– Необходимо реализовать комплекс мер, который предусмотрен российско-абхазским договором от ноября 2014 года. В нем есть комплекс реализованных и нереализованных мероприятий, и их нужно будет довести до конца. Также я считаю очень важным придать нашим отношениям дополнительный положительный импульс, чтобы обмен по всем направлениям был более качественным и наполнен содержанием, которые приносят пользу нашим народам. В договоре есть много нереализованных пунктов, например, упрощение перехода граждан через российско-абхазскую границу, перевоз товаров и так далее. Также не реализован пункт договора по созданию информационно-координационного центра. Де-юре он создан, а де-факто он не работает в полной мере. У ИКЦ нет своего здания. Еще не выполнен пункт, связанный с повышением уровня социального материально-технического обеспечения абхазских органов внутренних дел, он не доведён до уровня российских стандартов.

– На ваш взгляд, стоит ли перераспределять властные полномочия между президентом и правительством, или парламентом?

– Для начала этот вопрос нужно очень глубоко изучить, после чего переходить в практическую плоскость реализации. Скорее всего, определенное распределение полномочий от президента в сторону парламента может быть полезным, но это должно быть через несколько лет. Повышение роли парламента, его ответственность будут связаны с тем, как и какими людьми комплектуется сам парламент. Это же неправильно, если часть полномочий окажется в неподготовленном институте. На мой взгляд, данный институт должен быть готов к тому, чтобы этими полномочиями распорядиться с пользой для населения.

– Январские события в республике показали, что абхазское общество расколото. Как планируете восстанавливать доверие населения к власти?

– На сегодняшний день уровень доверия населения ко всем ветвям власти катастрофически низок. На мой взгляд, здесь должен быть принят комплекс мер. В первую очередь власть должна быть прозрачной. Представители власти должны демонстрировать профессионализм, законопослушность и делать так, чтобы их работа носила эффективный характер. Только тогда могут начаться процессы с повышением мер доверия. Других рецептов здесь нет.

– Во время телевизионных дебатов вы критиковали представителей прежней команды за различные нарушения, в частности, вы представили документы о том, что руководство МВД во время референдума 2016 года о возможных досрочных выборах президента давило на подчиненных, чтобы они не ходили на референдум. Возможно ли расследование в отношении тех или иных действий представителей предыдущей власти?

– Если в действия тех или иных чиновников будут обнаружены признаки преступления, то правоохранительные органы будут обязаны действовать соответствующим образом. Ни больше ни меньше. Это не политическая акция. В данном случае нужно исходить из буквы существующего закона. Никаких преследований политического характера быть не может.

– Совсем недавно вы совершили визит в Москву, где у вас прошли встречи на высоком уровне. Можете рассказать о том, с кем были встречи и о чем договорились?

– Это не является большим секретом, но дело в том, что мы пока условились не говорить на эту тему. Чуть позже мы вернёмся к данному вопросу. Могу лишь сказать, что встречи были с друзьями, которые озабочены состоянием дел в Абхазии.

– Вы чувствуете поддержку со стороны официальных лиц Москвы?

– Могу сказать, что я нахожу там понимание по многим вопросам и оценкам, которые даю, а также по тем шагам, которые необходимо предпринять, чтобы решать эти проблемы.

– Возможна ли продажа недвижимости в Абхазии гражданам России?

– Если вы хотите приобрести недвижимость, это можно сделать. В течение двух дней зарегистрировать компанию на ваш российский паспорт, и вы можете приобрести здесь любую недвижимость. Она будет дороже только на стоимость открытия фирмы, около пяти-шести тысяч рублей. Ваше юридическое лицо сможет купить любую недвижимость, которая в Абхазии продается. Поэтому эта тема (покупка недвижимости россиянами) не совсем запретная.

Речь идет о другом. И этот вопрос надо изучить, потому что он политизирован. Есть определенные страхи, недоверие к властям Абхазии. Есть подозрения наших граждан, что этим будут злоупотреблять нечистоплотные чиновники. И таким образом может измениться кардинальным образом демографическая ситуация в Абхазии.

Относительно недавняя история показывает, что абхазы на своей собственной территории превратились в меньшинство. В конце XIX века абхазов было абсолютное большинство – более чем 90 процентов проживало этнических абхазов, по данным переписи, которую проводила Российская империя. А в 1992 году абхазов стало 17 процентов. Это имеет значение. Количество порой переходит в качество.

Эти опасения у кого-то носят искренний характер, а некоторые недружественные силы их искусственно подогревают. Кто-то на этом делает политику.

Вопрос интересный, при правильном его разрешении может быть полезным сторонам. Тут надо подготовить это мероприятие должным образом. И потом приступить к практической его реализации.

– Что касается сотрудничества с Россией. В 2010 – 2014 годах вы были председателем Службы госбезопасности республики Абхазия. Во время подготовки Олимпиады в Сочи вы в качестве представителя абхазских спецслужб входили в штаб по обеспечению безопасности и подготовки Олимпийских игр, по итогам этой работы Россия наградила вас орденом Дружбы. А во время теледебатов кандидатов на пост президента вы рассказали, что спецслужбы Абхазии в 2014 году помогли предотвратить теракты на Олимпиаде в Сочи – в частности, в здании администрации города Сочи, а 8 февраля 2014 года – в медиацентре Олимпийского комитета. Можете рассказать подробности – как была раскрыта подготовка этих терактов?

– Это был комплекс мероприятий, который провели спецслужбы нескольких государств. Перед этим их представители встречались, и спецслужбы Абхазии в этом играли очень и очень существенную роль.

– Злоумышленники пользовались территорией Абхазии для подготовки теракта?

– Они пользовались территорией России, Абхазии, Чехии. Они тоже были интернациональны и задействовали территорию многих государств.

– А что это за люди, из какой группировки?

– Это представители «Имарата Кавказа» (запрещен на территории России), ваххабитское подполье. Все это организовывалось ими для срыва Олимпийских игр, чтобы дискредитировать идею проведения Олимпийских игр на территории России. Планировались вот эти теракты.

– Много было человек задержано?

– На территории Абхазии было задержано, по-моему, семь человек. Изъято огромное количество оружия. Три ПЗРК, 47 гранатометов, несколько минометов, более ста автоматов, несколько установок ПТУРС (противотанковая управляемая ракета) и около 40 реактивных снарядов для ПТУРСа и многое-многое другое. Несколько грузовиков вооружения. Одиннадцать схронов, которые готовились на протяжении нескольких лет. Это были граждане РФ, определенное количество граждан Абхазии, граждан Турции и так далее. Часть оружия они переправили в Сочи.

Там же они готовили акт у здания администрации города Сочи. Этот теракт тоже был предотвращен. Он готовился раньше и должен был произойти за полгода или за год до Олимпиады. Центр планирования был один, но готовили разные группы. Они друг про друга и не знали. У них очень серьезно был поставлен вопрос обеспечения мер конспирации. Это очень опытные террористы.

Эти теракты, если бы они состоялись за полгода или за год, в любом случае привели бы к срыву Олимпийских игр, потому что наши недруги по всему миру ждали, когда это произойдет. После чего СМИ многих государств это поддержали бы и сказали: мы не можем направить туда наших спортсменов, потому что российское государство не в состоянии обеспечить безопасность не только наших спортсменов на территории проведения Олимпийских игр, но и своих граждан тоже. Понимаете цену вопроса? Вот скромные абхазские чекисты в этом сыграли значимую роль, чтобы этого не случилось. Через какое-то время часть этих материалов будет рассекречена.

– Во время теледебатов вы выдвигали также ряд требований к Грузии – в частности, «подвинуть» их к тому, чтобы грузины взяли на себя обязательство перед ООН по невозобновлению боевых действий либо подписали такой договор с Абхазией в двустороннем порядке. А в каком формате вы готовы озвучить Грузии эти требования? Могут ли появиться новые форматы, площадки, помимо Женевской?

– В договоре с Российской Федерацией прописано, что все наши действия по внешней политике будут скоординированы. По определённому перечню вопросов мы должны проводить единую согласованную политику.

Что касается других вопросов, имею в виду, что грузины и грузинское государство – это наши соседи, мы, хотим того или не хотим, но имеем большое количество контактов на уровне граждан и Грузии, и Абхазии. Это люди, которые живут, пересекают границу, бывают там. У людей возникают разные проблемы – очень много наших граждан, к сожалению, вынуждены ездить туда для получения квалифицированной медицинской помощи. Случается так, что на территории Абхазии совершают преступления и скрываются в Грузии. Бывает и обратное тоже. Вы знаете, что мы совместно эксплуатируем энергетический комплекс ИнгурГЭС. Это тоже определенный уровень контактов. Для решения и текущего обсуждения такого рода вопросов формат переговоров и формат контактов мог бы быть другим. Это могла бы быть не такая отдаленная от территории площадка, как Женевская. Здесь, на границе, или где-то – для решения таких вот вопросов. Они возникают каждый день.

– А двусторонние переговоры между Абхазией и Грузией вообще возможны?

– Между грузинским и абхазским государством двусторонние переговоры, видимо, невозможны, причем по вине грузинской стороны, потому как Грузия не признаёт Абхазию. В Грузии принят ряд законов, в соответствие с которыми территория Абхазии признаётся оккупированной территорией. С другой стороны, мы ощущаем определённые сигналы от разных общественных институтов (Грузии), свидетельствующие о том, что определенные политические силы в Грузии хотели бы наладить более интенсивный диалог.

Переговоры между Грузией и Абхазией как субъектом международного права, видимо, невозможны из-за позиции Грузии.

Мы заинтересованы в том, чтобы Грузия нас признала. Чтобы это произошло, мы уже очень многое сделали. Но мне представляется, что этот вопрос упирается в позицию грузинской стороны. Рассчитывать на то, что они изменят своё отношение и думать об этом, конечно же, надо, но зацикливаться не стоит. У нас много других, не менее важных проблем внутри страны. Мы – мирное государство, которое не претендует на чужие территории. И мы признаём грузинское государство. Что ещё нужно?

– Если был бы какой-то двусторонний формат переговоров, возможно, процесс признания быстрее бы шел…

– Женевский формат переговоров – о чем там речь идет? Об этом речь и идет. Там четко заявлена позиция грузинской стороны (о непризнании Абхазии. – Ред).

– Но если годы идут, десятилетия идут…

– Десятилетия идут, но вы же знаете, что такого рода явления имеют место быть и в других государствах. До сих пор есть политические силы в Греции, которые считают, что Константинополь – это их город. И мы знаем, что это был их город. Но сколько веков прошло с тех пор, как Константинополь перестал быть их городом? Это новая реальность. Есть политические силы, которые не признают эту реальность на протяжении десятков веков.

Или, например, город Тигранакерт – столица Великой Армении. Этот город сейчас называется Диярбакыр и находится в Турции. Гора Арарат. Что это изменило во взаимоотношении? Что-то изменило?

И те, кто будет считать Абхазию территорией Грузией – таких, видимо, в Грузии пока слишком много. Пока там не произойдет понимание того, что наступила новая реальность – процессы не будут носить динамичный характер.

Государственные деятели или политики должны знать простые истины – что после войны очень многое меняется. Война меняет границы, по итогам войны исчезают государства. Или появляются новые государства. Многие говорят – мы должны вернуться в довоенный период. А мы можем сделать так, чтобы ситуация вернулась в 1992 год? Это возможно? Погибших людей можно вернуть? Это невозможно. И невозможно вернуть единую Грузию. Так не бывает.

Как-то Владимир Путин сказал, что не имеет сердца тот, кто не сожалеет о распаде СССР. И не имеет головы тот, кто думает, что СССР можно восстановить. Ответственным политикам по всему миру желательно уметь находить в себе мужество признавать новую реальность. Так бывало много раз. Нашей новой реальности уже 27 лет. Пора к ней привыкнуть и спокойно к этому относиться.

– Абхазские политики, ваши конкуренты в том числе, предъявляют набор требований к Грузии. Эти требования достаточно высокие. А готова ли Абхазия в свою очередь пойти на какие-то компромиссы со своей стороны?

– В чем? Видимо, я недостаточно понятно объяснил свою позицию. Новая реальность состоит в том, что существует независимое абхазское государство. Это государство есть, оно признано крупными государствами.

– Но ведь хорошо бы, чтобы и соседи признали…

– Конечно, хорошо. Мы же не против. Обсуждать с руководством Грузии вопрос территориальной целостности Абхазского государства, его суверенитета – не представляется ни целесообразным, ни возможным. Это не является предметом обсуждения.

Все остальное – разве это не компромисс? Наладить мирную жизнь, добрососедские отношения. Наладить торговлю, иные формы обмена. Признание Абхазского государства, после чего все процессы могут получить определенный импульс. Все остальное – потом.

– Например, есть больной вопрос жителей Галского района Абхазии – граждан грузинской национальности. В свое время президент Абхазии выдавал им паспорта Абхазии, и потом они были аннулированы.

– Не предшественник выдавал, а Абхазское государство выдавало гражданство этим людям. Значительная часть этих людей имела на то право. Но эта проблема была политизирована и умело использована, чтобы дестабилизировать обстановку в стране, и в конечном итоге поменять власть. Что и было сделано в 2014 году в мае оппозицией того периода, которую возглавлял господин Хаджимба. Выдача паспортов жителям Галского района была названа «преступной акцией». Кстати, с тех пор прошло шесть лет, и никто не понес правовую ответственность за так называемую реализованную «преступную акцию». (При президенте Рауле Хаджимбе Абхазия объявила о замене паспортов старого образца, которые были в том числе у жителей Галского района, на новые, которые жителям Галского района, имеющим грузинское гражданство, выдавать уже не стали. Их старые абхазские паспорта оказались аннулированы. – Ред.).

– А возможны ли какие-то условия, при которых Абхазское государство разрешит сюда вернуться тем, кто здесь жил до 1992 года? Грузинской национальности, прежде всего.

– Давайте мы признаем ту реальность, которая существует, а потом совместными усилиями будем вносить в нее коррективы, если сочтем нужным. Вопрос признания Грузией Абхазского государства коренным образом многое изменит на южном Кавказе, и не только.

Номер: 29Выпуск: 3907Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия