Конституционный Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия»

Статья 1

Внести в Конституционный закон Республики Абхазия от 7 июня 2004 года, № 911-с-XIV «О выборах Президента Республики Абхазия» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2004, № 22, ст. 39; 2009, № 39, ст. 35; 2012, № 42, ст. 41, ст. 62; газета «Республика Абхазия», № 69 (3103), 2-3 июля 2014 г.; № 91 (3125), 20-21августа 2014 г.; № 108 (3285), 29-30 сентября 2015 г.; № 40 (3780), 18-19 апреля 2019 г.; № 53 (3793), 30-31 мая 2019 г.; № 80 (3820) 1-2 августа 2019 г.) следующие изменения:

1) в статьей 16:

– после части 3 дополнить частью 4 следующего содержания:

«В избирательном бюллетене в конце перечня кандидатов помещается строка «Против всех кандидатов» с расположенным справа от нее полем для голосования.»;

– части 4 и 5 считать частями 5 и 6 соответственно.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 13 марта 2020 года

В. БГАНБА, и.о. Президента Республики Абхазия

г. Сухум, 20 марта 2020 года, № 4961-с-VI

Номер: 29Выпуск: 3907Рубрика: политикаАвтор: В. БГАНБА, и.о. Президента Республики Абхазия