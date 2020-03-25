Конституционный Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия»

Статья 1

Внести в Конституционный закон Республики Абхазия от 13 августа 1996 года, № 290-с «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 1996, № 6, ст. 88; 2012, № 42, ст. 80; ст. 112; 2012, № 43, ст. 85) следующие изменения:

1) часть 7 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«Отставка Кабинета Министров Республики Абхазия влечет за собой прекращение трудовых отношений с должностными лицами, назначаемыми Кабинетом Министров Республики Абхазия. При этом указанные должностные лица продолжают выполнять свои обязанности до сформирования нового состава Кабинета Министров Республики Абхазия.»;

2) часть 6 статьи 21 исключить.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 13 марта 2020 года

В. БГАНБА, и.о. Президента Республики Абхазия

г. Сухум, 20 марта 2020 года, № 4962-с-VI

Номер: 29Выпуск: 3907Рубрика: политикаАвтор: В. БГАНБА, и.о. Президента Республики Абхазия