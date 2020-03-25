Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Абхазия

Статья 1

Внести в Уголовный кодекс Республики Абхазия от 10 января 2007 года, № 1555-с-ХIV (Сборник законодательных актов Республики Абхазия 2007, № 29, ст. 5; 2008, № 33, ст. 64; 2009, № 39, ст. 92; 2012, № 42, ст. 23; 2012, № 42, ст. 29; 2012, № 42, ст. 35; 2014, № 45, ст. 16; 2014, № 45, ст. 37; 2016, № 54, ст. 19; 2016, № 54, ст. 60; 2015, № 52, ст. 221; 2017, № 58, ст. 207; 2018, № 60, ст. 41; газета «Республика Абхазия», № 89 (3690), 24-25 августа 2018 года, № 47 (3787) 15-16 мая 2019 года, № 3 (3881) 22-23 января 2020 года) следующие изменения:

1) санкцию части 3 статьи 224 изложить в следующей редакции:

«наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и со штрафом в размере от шестисот тысяч до одного миллиона двухсот тысяч рублей, а при отсутствии смягчающих обстоятельств – пожизненным лишением свободы или смертной казнью, с конфискацией имущества.»;

2) санкцию части 3 статьи 2241 изложить в следующей редакции:

«наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и со штрафом в размере от шестисот тысяч до одного миллиона двухсот тысяч рублей, а при отсутствии смягчающих обстоятельств – пожизненным лишением свободы или смертной казнью, с конфискацией имущества.».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 13 марта 2020 года

В. БГАНБА, и.о. Президента Республики Абхазия

г. Сухум, 20 марта 2020 года, № 4964-с-VI

Номер: 29Выпуск: 3907Рубрика: политикаАвтор: В. БГАНБА, и.о. Президента Республики Абхазия