ОО «РОА» УВЕДОМЛЯЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ

ОО «Русское общество Абхазии» информирует своих членов и партнеров об изменении наименования организации. С 23 марта 2020 года произведено изменение наименования Общественного объединения «Русское общество Абхазии». Общественное объединение «Русское общество Абхазии» переименовано в Общественное объединение «Русская община Абхазии» (сокращенное наименование – ОО «Русская община Абхазии»). Такое решение о переименовании было принято на общем собрании членов ОО «РОА» 15 марта 2020 года.

Все изменения прошли государственную регистрацию в Министерстве юстиции Республики Абхазия. Соответствующие записи внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

В связи с изменением наименования организации изменены печать, штампы и фирменный бланк организации. Остальные реквизиты организации, в том числе ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения организации, банковские реквизиты остались без изменений.

Все договоры, доверенности, акты, счета, дополнительные соглашения и другие документы, оформленные до 23 марта 2020 года и содержащие прежнее наименование организации, не утрачивают своей юридической силы и не требуют переоформления.

Высшим коллегиальным исполнительным органом управления Общиной, как и прежде, является Правление Общины. Члены Правления ОО «РОА»: Рязанцев Р.С., Поздняков В.И., Кожевников С.А., Васильев К.П., Мандрыкин С.И. Контрольно-ревизионным органом Общины, как и прежде, является Ревизионная комиссия Общины. Председатель Ревизионной комиссии Общины Альховик Е.Е. Члены Ревизионной комиссии ОО «РОА»: Альховик Е.Е., Макеева В.Г., Бундз А.М., Брюханова О.И., Филиппова Н.Н.

Руководителем ОО «Русская община Абхазии», как и прежде, остается председатель Роман Сергеевич Рязанцев, который был избран на учредительном собрании в 2017 году.

Кроме этого, Попечительский совет общины возглавил войсковой атаман, председатель Черноморского казачьего войска Абхазии Вадим Николаевич Мироненко, который будет представлять ОО «Русская община Абхазии» в Общественной палате Республики Абхазия и заниматься расширением международного сотрудничества с Россией, ДНР и ЛНР.

Общественное объединение «Русское общество Абхазии» было учреждено 21 сентября 2017 года гражданами Республики Абхазия и Российской Федерации для системного решения всех вопросов жизнедеятельности русскоязычного населения Абхазии.

Пресс-служба ОО «Русская община Абхазии»

Номер: 30Выпуск: 3908Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба ОО «Русская община Абхазии»