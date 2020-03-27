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Пограничное управление ФСБ России в Республике Абхазия в этом году второй раз участвует в Эстафете Победы, проходящей по внешним границам стран-участниц СНГ.
23 марта 2020 г. в пункте пропуска «Псоу» состоялась передача символа Эстафеты Победы от сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю сотрудникам Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия.
Символ Эстафеты побывал там, где захоронены герои Великой Отечественной войны и шел более 200 километров по местам боевой славы. В годы Великой Отечественной войны более 55 тысяч жителей Республики Абхазии приняли участие в войне, 22 из них удостоены звания Героя Советского Союза, более 17 тысяч не вернулись с полей сражений.
В подразделениях Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия прошли торжественные мероприятия, посвященные Эстафете Победы, а также возложение венков к могилам Неизвестного солдата в г. Гагре, Сухуме, Гале, Очамчыре и Гудауте.
26 марта 2020 г. на МАПП «Адлер – автодорожный» состоялась передача символа Эстафеты Победы от сотрудников Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике.
От лица руководства и всего личного состава Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия поздравляем ветеранов с наступающим Днем Победы, желаем им мирного неба над головой, крепкого здоровья и благополучия.
Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия
Номер: 30
Выпуск: 3908
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия