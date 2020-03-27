ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ Д. В.КОВЕ

Уважаемый Даур Вадимович!

Как известно, 11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового типа коронавируса COVID-19 пандемией.

К 23 марта 2020 г. глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил – пандемия ускоряется. По сообщению ТАСС, с первого заражения до первой сотни тысяч случаев прошло 67 дней. Вторые сто тысяч случаев достигнуты за 11 дней. Еще 100 тыс. случаев произошли всего за четыре дня.

Если коронавирус COVID-19 семейства РНК-вирусов ускоряется и мутирует потому, что он лабораторный, искусственно спроектированный в американских военных биолабораториях, вполне возможно расположенных в том числе в соседней Грузии, Армении, Азербайджане, Украине и др. странах бывшего СССР, не исключены вирусные угрозы и для Абхазии от применения биологического оружия (БО) с территории Грузии.

При отсутствии соответствующих надёжных гарантий безопасности необходимы меры иного порядка. Адаптированные для одной страны клинические рекомендации, качественно не повлияют на выздоровление представителей другой страны, а могут и навредить. Упущенного времени не вернуть.

Чтобы с высокой вероятностью исключить эти угрозы COVID-19, в целом биологическую опасность как военную угрозу, США, обладающая, по данным из публичных источников, наиболее распространенной сетью биолабораторий в мире, они должна безотлагательно подписаться под протоколом механизма взаимного международного контроля по исполнению Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

Даже если имеющиеся вирусные атаки исключительно природного происхождения, депонирование опасных микроорганизмов, безоговорочное исполнение КБТО, контроль над БО международно-правовыми средствами, первостепенные задачи современной цивилизации.

В связи с глобальной угрозой физическому психическому и социальному благополучию человеческой популяции, может ли МИД Абхазии:

а) Обратиться к и.о. Президента Абхазии В.Р.Бганба с проектом принятия соответствующих решений о присоединении Республики Абхазия к КБТО и началу процесса ратификации данной Конвенции Парламентом Абхазии.

б) рекомендовать Парламенту Абхазии принять закон об объявлении полного эмбарго США и всем другим странам, где функционируют американские биолаборатории, запретив въезд их граждан в нашу страну;

в) Призвать все миролюбивые государства мира к солидарности, и на основании Статьи VII КБТО обратиться к России и всем другим странам-участницам Конвенции поставить в ООН вопрос о необходимости проведения расследования в связи с возможной опасностью нарушения данной Конвенции.

Одному Богу известно, сколько опасных вирусов, в том числе и «спящих», доставлены из этих стран в Абхазию при миграционных процессах, движении товаров и грузов, которые возможно ждут своего часа «Х». Ещё неизвестно, что послужит спусковым крючком для их активации. В этой связи актуально опубликование всех материалов расследования инфекционной вспышки в Ткуарчале 2013 года.

Также рассчитываю на активную позицию МИД Абхазии в реализации полномасштабных мероприятий для оценки реальной фито-санитарной ситуации на текущий момент в стране, пресечении возможной биологической опасности исходящей из Грузии, на базе собственных возможностей и опыта в микробиологии, иммунологии и вирусологии нашей страны и поддержки России, мирового лидера в деле обеспечения защиты от угроз применения всех видов оружия массового поражения, в том числе биологического и токсического.

С уважением,

Даур АЧУГБА, историк, политолог

Номер: 30Выпуск: 3908Рубрика: политикаАвтор: Даур АЧУГБА, историк, политолог