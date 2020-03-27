ГУДАУТСКАЯ ЦРБ СТАНЕТ РЕЗЕРВНЫМ ГОСПИТАЛЕМ ДЛЯ ВОЗМОЖНЫХ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19

В Гудаутской Центральной районной больнице состоялось рабочее совещание под руководством министра здравоохранения и социального обеспечения РА Тамаза Цахнакия, посвященное подготовке медучреждения к возможному приему зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцобеспечения РА.

Как говорится в сообщении, согласно приказу Министерства, ЦРБ определена резервным госпиталем, готовым к приему подобных пациентов. Здесь работает инфекционный корпус, рассчитанный на 70 коек, при необходимости будут задействованы и другие отделения.

Номер: 30Выпуск: 3908Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс