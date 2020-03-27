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27.03.2020
Номер: 30
Выпуск: 3908
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПЕРЕВОДНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В ШКОЛАХ АБХАЗИИ ОТМЕНЕНЫ
Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение об отмене ежегодных переводных экзаменов в 4-8 и 10 классах.
В тексте Распоряжения говорится:
«В связи с увеличением продолжительности каникул в школьных образовательных учреждениях Министерству просвещения Республики Абхазия отменить ежегодные переводные экзамены в 4-8 и 10 классах».
Номер: 30
Выпуск: 3908
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс