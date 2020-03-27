ПЕРЕВОДНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В ШКОЛАХ АБХАЗИИ ОТМЕНЕНЫ

Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение об отмене ежегодных переводных экзаменов в 4-8 и 10 классах.

В тексте Распоряжения говорится:

«В связи с увеличением продолжительности каникул в школьных образовательных учреждениях Министерству просвещения Республики Абхазия отменить ежегодные переводные экзамены в 4-8 и 10 классах».

Номер: 30Выпуск: 3908Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс