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ПЕРЕВОДНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В ШКОЛАХ АБХАЗИИ ОТМЕНЕНЫ 27.03.2020

ПЕРЕВОДНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В ШКОЛАХ АБХАЗИИ ОТМЕНЕНЫ

Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение об отмене ежегодных переводных экзаменов в 4-8 и 10 классах.

В тексте Распоряжения говорится:

«В связи с увеличением продолжительности каникул в школьных образовательных учреждениях Министерству просвещения Республики Абхазия отменить ежегодные переводные экзамены в 4-8 и 10 классах».


Номер:  30
Выпуск:  3908
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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