В РЕЖИМЕ КРУГЛОСУТОЧНОЙ РАБОТЫ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН ГОТОВЫ ОТВЕЧАТЬ ВОЛОНТЕРЫ

Телефонную «Горячую линию» Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии, где гражданам предоставляются консультации по вопросам коронавирусной инфекции COVID-19, поддержали благотворительная общественная организация «Киараз», культурно-благотворительный фонд «Ашана» и общественное объединение «Русская община Абхазии». Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцобеспечения РА.

Как говорится в сообщении, сейчас волонтеры получают все необходимые консультации медиков-инфекционистов, чтобы иметь возможность квалифицированно отвечать на вопросы и давать необходимые гражданам рекомендации.

В «горячую линию» теперь круглосуточно включены номера мобильных телефонов:

‪+ 7 940 995 02 07;

+ 7 940 773 50 50;

+ 7 940 711 30 77;‬

‪+ 7 940 935 30 71,

а также стационарный номер + 7 840 229-44-00.‬

Впоследствии, номера «горячей линии» могут дополняться, о чем будет дана соответствующая информация.

Номер: 30Выпуск: 3908Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс