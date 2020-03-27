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В РЕЖИМЕ КРУГЛОСУТОЧНОЙ РАБОТЫ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН ГОТОВЫ ОТВЕЧАТЬ ВОЛОНТЕРЫ
Телефонную «Горячую линию» Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии, где гражданам предоставляются консультации по вопросам коронавирусной инфекции COVID-19, поддержали благотворительная общественная организация «Киараз», культурно-благотворительный фонд «Ашана» и общественное объединение «Русская община Абхазии». Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцобеспечения РА.
Как говорится в сообщении, сейчас волонтеры получают все необходимые консультации медиков-инфекционистов, чтобы иметь возможность квалифицированно отвечать на вопросы и давать необходимые гражданам рекомендации.
В «горячую линию» теперь круглосуточно включены номера мобильных телефонов:
+ 7 940 995 02 07;
+ 7 940 773 50 50;
+ 7 940 711 30 77;
+ 7 940 935 30 71,
а также стационарный номер + 7 840 229-44-00.
Впоследствии, номера «горячей линии» могут дополняться, о чем будет дана соответствующая информация.
Номер: 30
Выпуск: 3908
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс