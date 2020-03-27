ВАЛЕРИЙ БГАНБА: НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМИ И СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ СПАСТИ СВОЙ НАРОД

Под председательством исполняющего обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министра Валерия Бганба прошло совещание с главврачами районных больниц Абхазии, посвящённое вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 в Абхазии.

Открывая встречу, Валерий Бганба отметил: «Мы приняли все необходимые меры. Рекомендации дали соответствующие профильные службы, поэтому мы закрыли объекты, которые являются самыми серьезными источниками заболевания – это рынки, транспорт, школы, детские сады. Сейчас стараемся отпустить, насколько это возможно, госработников и сотрудников местных органов власти. Рекомендуем предприятиям и иным организациям также ограничить персонал. Самое главное на данный момент – это изоляция».

Валерий Бганба подчеркнул, что должна быть четкая схема взаимодействия всех структур: «Пока работает Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции, главврачи районов должны следовать указаниям Штаба, а не решениям районного Собрания или глав администраций».

Министр здравоохранения и социального обеспечения РА Тамаз Цаханкия проинформировал: «Все медучреждения уже получили соответствующие приказы. Определены учреждения, которые непосредственно будут заниматься больными коронавирусной инфекцией. Изначально планировали организовать инфекционный стационар в Республиканском противотурберкулезном диспансере, затем все-таки приняли решение, что будет лучше это сделать на базе инфекционного отделения Гудаутской ЦРБ. Там есть 35 коек и возможность развернуть еще 70. Сегодня там было установлено несколько аппаратов ИВЛ. Мы также подготовили соответствующие бригады скорой помощи по всем районам. При этом, есть центральная лаборатория, которая сможет проводить советующую диагностику».

По мнению депутата Парламента РА, врача Алхаса Джинджолия, также необходима серьезная информационная работа с населением страны: «Нужно создать информационный штаб, найти волонтеров, которые будут доносить до людей информацию о мерах предосторожности и защиты от инфекции. Важно, чтобы люди понимали, что самоизоляция сейчас – самое главное, нужно ограничить себя в передвижении. Если мы сделаем это, то дальше будет легче. Но если население страны не осознает риск заболевания, и не останется дома, то наши действия окажутся малоэффективны».

Руководитель СЭС Гудаутского района Инга Чанба проинформировала, что больница уже готова к первичной помощи: «У нас есть опыт советской системы по борьбе с особо опасными инфекциями. Рядом находится военная база РФ, с которой есть план взаимодействия. Разработана маршрутизация больных, есть необходимая одежда, оснащение. Персонал знает, какие действия нужно предпринимать при выявлении коронавируса. Все отработано и подготовлено. Также, проведены профилактические меры по всему району. Люди в курсе, что лучше оставаться дома».

Главврач ЦРБ города Очамчыра Мадонна Кишмария отметила, что для их учреждения главной задачей является доставка больного в ЦРБ Гудауты, для этого есть три машины скорой помощи.

Валерий Бганба подытожил совещание: «Наша задача – постараться перекрыть доступ вируса. Понятно, это очень сложно, но нужно быть готовыми и сделать все возможное, чтобы спасти свой народ».

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Народное Собрание – Парламент РА выступило с обращением к народу, в котором выразило серьезную обеспокоенность ситуацией, связанной с возможным проникновением в страну коронавируса.

В обращении говорится:

«По данным компетентных органов, в настоящее время на территории Абхазии не выявлено ни одного случая заражения COVID-19. Службами, ответственными за обеспечение санитарной безопасности и охрану здоровья, предпринимаются меры по недопущению появления заболевших коронавирусной инфекцией.

В подобной непростой ситуации особую ответственность должны проявить граждане Абхазии.

Мы обращаемся к народу с просьбой воздержаться от лишних контактов, без необходимости не выходить из дома, соблюдать правила личной гигиены и при малейших симптомах недомогания срочно сообщать об этом медикам.

Мы уверены, что общими усилиями нам удастся преодолеть возникшие трудности и предотвратить появление коронавируса в нашей стране.

Просим вас с пониманием отнестись к введенным руководством республики ограничениям. Это вынужденные меры. Сегодня нам важно поставить мощный заслон на пути возможного распространения этого опасного заболевания».

Номер: 30Выпуск: 3908Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс