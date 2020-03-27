РАСПОРЯЖЕНИЕ

Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение об уполномоченных органах, ответственных за реализацию Распоряжения «О новых мерах по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19» от 24 марта 2020 года.

В тексте документа говорится:

«Определить уполномоченными органами, ответственными за реализацию Распоряжения и.о. Президента Республики Абхазия «О новых мерах по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19» от 24 марта 2020 года, № 126-рп (далее – Распоряжение):

1) Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пунктов 1, 2, 7, 10 и 11 Распоряжения;

2) Государственный комитет Республики Абхазия по курортам и туризму – по реализации пункта 3 Распоряжения;

3) Служба государственной безопасности Республики Абхазия – по реализации пунктов 4, 5 и 12 Распоряжения;

4) Государственный таможенный комитет Республики Абхазия – по реализации пункта 6 Распоряжения;

5) Главы администраций г. Сухум и районов – по реализации пунктов 8 и 15 Распоряжения;

6) Главы администраций г. Сухум и районов; Государственное управление Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи; Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пункта 9 Распоряжения;

7) Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия совместно с Министерством обороны Республики Абхазия, Министерством здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия – по реализации пункта 13 Распоряжения;

8) Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия – по реализации пункта 14 Распоряжения;

9) Главный государственный санитарный врач Республики Абхазия – по реализации пункта 16 Распоряжения;

10) Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия; главы администраций г. Сухум и районов – по реализации пункта 17 Распоряжения;

11) Министерство просвещения Республики Абхазия – по реализации пунктов 18, 19, 20 и 21 Распоряжения;

12) Государственный комитет Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору – по реализации пункта 22 Распоряжения;

13) Министерство финансов Республики Абхазия – по реализации пункта 23 Распоряжения».

Номер: 30Выпуск: 3908Рубрика: политикаАвтор: Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба