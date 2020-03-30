УЧЁНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ О ВОЗМОЖНОЙ УТЕЧКЕ КОРОНАВИРУСА-МУТАНТА ИЗ ЛАБОРАТОРИИ ЕЩЁ В 2015 ГОДУ

Учёные предупреждали о возможной утечке коронавируса-мутанта из лаборатории ещё в 2015 году

Пугающие параллели к нынешней ситуации с пандемией коронавируса проводит материал, опубликованный в журнале Nature Medicine 9 ноября 2015 года. В нём учёные предупреждают о фатальных последствиях возможной утечки лабораторного материала, созданного на основе коронавируса, которыми могли заразиться только летучие мыши.

В журнале Nature от 12 ноября 2015 года содержится сжатая версия с основными выводами из материала.

В ходе эксперимента была создана гибридная версия коронавируса летучей мыши, который способен вызвать SARS (тяжёлый острый респираторный синдром, то есть, как вариант, пневмонию). Учёные исследовали вирус SHC014, обнаруженный в одном из подвидов летучих мышей в Китае. На его основе они создали химерный вирус, состоящий из поверхностного белка SHC014 и основы вируса SARS, который был адаптирован для роста у мышей. Эта химера инфицировала дыхательные пути человека, получив возможность связываться с ключевым рецептором человеческих клеток, хотя почти все коронавирусы, выделенные от летучих мышей, не способны связываться с ключевым человеческим рецептором.

По мнению учёных, есть данные, подтверждающие подозрения, что коронавирусы летучих мышей могут непосредственно заражать людей, а не развиваться у животного-хозяина.

Эксперименты с коронавирусом вызвали неоднозначную реакцию в научной среде. В статье, опубликованной, как сказано выше, 4 года и 5 месяцев назад, цитируется вирусолог Института Пастера в Париже Саймон Уэйн-Хобсон: «Если вирус вырвется, никто не сможет предсказать траекторию».

В октябре 2014 года правительство США запретило федеральное финансирование исследований вирусов, вызывающих SARS, грипп и MERS (респираторный синдром, вызванный вирусом, который способен перенестись с верблюдов на человека).

«Единственное влияние этой работы (по созданию химерного вируса. – Прим. РЗ.) – создание в лаборатории нового неестественного риска», – говорит Ричард Эбрайт, специалист по молекулярной биологии и биозащите в Университете Рутгерса в Пискатауэй, штат Нью-Джерси, США.

В марте 2020 года статья в Nature была дополнена примечанием редактора:

«Нам известно, что эта история используется в качестве основы для непроверенных теорий о создании нового коронавируса, вызывающего COVID-19. Нет никаких доказательств того, что это правда; ученые считают, что животное является наиболее вероятным источником коронавируса».

Также публикацию в Nature российские издания заметили практически сразу. В «Российской газете» 14 ноября 2015 года появился материал под названием «Учёные нашли новый смертельный вирус гриппа». Статья начинается с предложения: «Американские биологи создали смертельно опасный для человека коронавирус, экспериментируя с летучими мышами».

Интересно в связи с различными слухами и фейками, что тогда автор публикации закончил свой материал следующими предложениями:

«Критике подвергается и тот факт, что эксперимент был проведен после того, как в 2014 году власти США ввели мораторий на финансирование исследований таких вирусов гриппа, как SARS и MERS. В данном случае почему-то было сделано исключение».

«РУССКИЙ ЗАПАД»

Номер: 31Выпуск: 3909Рубрика: политикаАвтор: «РУССКИЙ ЗАПАД»