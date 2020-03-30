ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Распоряжением и.о. Президента Республики Абхазия «О новых мерах по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19» (№126-рп от 24.03.2020г.) и в связи с объявленным карантином в Республике Абхазия, для организации сбора и обработки бухгалтерской и статистической отчетности финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций с целью минимизации контактов с бухгалтерами

Государственный комитет Республики Абхазия по статистике сообщает:

1. Срок сдачи бухгалтерской и статистической отчетности за первый квартал 2020г. продлевается до 22 апреля с.г.

2. Пользователи интернет-ресурса независимо от места нахождения территориальных органов статистики могут отправлять сканированные бухгалтерские и статистические отчеты с печатью и подписями на сайт нашего ведомства ugsra.org или на электронную почту gosstatra@mail.ru

3. Для бухгалтеров, не пользующихся интернет-ресурсом, сдача бухгалтерской и статистической отчетности будет осуществляться по месту нахождения территориальных органов статистики с 7 по 22 апреля.

Информационный отдел Государственного комитета Республики Абхазия по статистике от 27 марта 2020 года.

Номер: 31Выпуск: 3909Рубрика: обществоАвтор: Информационный отдел Государственного комитета Республики Абхазия по статистике от 27 марта 2020 года