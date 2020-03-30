ОБРАЩЕНИЕ АДГУРА АРДЗИНБА К ГРАЖДАНАМ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА

Уважаемые сограждане!

С сегодняшнего дня в Абхазии действует режим чрезвычайного положения – это вынужденная мера, направленная на недопущение распространения коронавируса на территории нашей страны.

Ежедневно мы читаем тревожные новости из Европы и других частей света, которые больше похожи на военные сводки. Тем не менее, мы не должны поддаваться панике и черпать информацию из недостоверных источников.

На данный момент в Абхазии официально не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. При этом мы должны осознавать ответственность и всю серьезность происходящего.

Хочу призвать каждого из вас следовать рекомендациям Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции. Это как раз тот случай, когда меры предосторожности не могут быть лишними.

Будьте здоровы!

Номер: 31Выпуск: 3909Рубрика: политикаАвтор: АДГУРА АРДЗИНБА