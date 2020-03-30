НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА

Для профилактики коронавируса в мечетях Абхазии временно приостановлено проведение коллективных молитв и изменена в азане фраза «спешите на молитву» («хайяаля-ссалят») на «молитесь в своих домах» («саллю фи буютикум»).

В целях предотвращения распространения в Абхазии коронавируса COVID-19, а также в связи с введением в республике карантина, руководство Единого духовного управления мусульман Абхазии приостановило проведение коллективных молитв в мечетях Сухума и Гудауты, и призвало верующих молиться дома.

Муфтий Абхазии сообщил об изменениях, внесенных в распорядок дня мечетей страны: «Все коллективные молитвы и проповеди, проводимые в мечетях, будут приостоновлены на время карантина. Также слова азана были изменены, добавлена фраза «молитесь в своих домах» вместо «спешите на молитву» – это традиция, которая восходит к временам пророка Мухаммада, мир ему и благословение от Аллаха, так он велел поступать в чрезвычайных ситуациях. Данные меры были приняты нами исходя из шариатского положения в исламе «о безопасности и облегчении», после консультаций с лидерами мусульман российских регионов и с одобрения имамов и Совета мусульман Абхазии. Это временное ограничение, как только ситуация изменится в лучшую сторону, ограничения будут сняты. Мы молимся Всевышнему Аллаху, чтобы Он защитил народ Абхазии от непосильного испытания и бедствия».

Дзыба рассказал об отношении верующих к эпидемии: «Каждая беда – это результат наших поступков, испытание от Всевышнего, дaбы нaставить людей нa путь Веры и побудить их покaяться в грехaх, потому что именно в моменты бедствий и тяжелых испытаний люди склонны к осознанию своей слабости и чаще вспоминают Бога. Верующий должен перенести эти тяготы с терпением, с упованием на милость Аллаха, Его помощь и прощение. Еще во времена Пророка Мухуммада, мир ему и благословение Аллаха, им были установлены ограничения в случае эпидемии (карантина), поэтому мусульмане с пониманием относятся ко всем ограничительным мерам, введенным правительством Абхазии и поддерживают данное решение».

В обращении муфтия Тимура Дзыба к мусульманам Абхазии, опубликованном на сайте ЕДУМА, говорится:

«В целях предотвращения распространения в Абхазии коронавируса COVID-19, опираясь на Шариатское положение о безопасности и облегчении и в связи с распоряжением и.о. Президента Республики Абхазия «О мерах по защите населения от инфекции», дорогие братья и сестры, призываю себя и вас уповайте на Аллаха, прекрасный Он покровитель, проявляйте терпение поистине Аллах с терпеливыми!

Обращаюсь к Имамам мечетей городов Сухум и Гудаута организовать:

1.Чтение Азана с добавлением слов «молитесь дома»;

2. Совершение ежедневных обязательных молитв в мечетях без джамаата под руководством муэдзина или уполномоченного для этого лицом;

3. Закрытие мечети по окончании намаза до времени наступления следующего Азана;

4. Временное приостановление в мечетях Джума (пятничных) молитв;

5. Проведение возможных мероприятий по дезинфекции внутренних и вспомогательных помещений мечети;

6. Проведение разъяснительных работ среди мусульман о необходимости соблюдения временных ограничений;

7. Посильную помощь нуждающимся мусульманам на период действия карантина;

8. Возможную помощь государственным структурам и населению республики в поддержании карантинных мер;

9. Информирование мусульман о данном обращении.

Данные меры действует на время карантина, с 27.03.2020 г. до 20.04.2020 г. О всех изменениях, с дозволения Аллаха, будет сообщено дополнительно. Да поможет нам Аллах! Достаточно нам Аллаха, прекрасный Он покровитель!»

Номер: 31Выпуск: 3909Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс