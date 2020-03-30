НАЧАЛ РАБОТУ ЕДИНЫЙ КОЛЛ-ЦЕНТР ПО COVID-19

По номерам колл-центра звонки граждан принимают исключительно специалисты-медики.

В рамках усилий Межведомственного оперативного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, начал работу Единый колл-центр Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцобеспечения РА.

Как говорится в сообщении, теперь номера телефонов «горячей линии» будут работать по всем районным центрам страны, в том числе, в городе Сухум. По этим номерам звонки граждан принимают исключительно специалисты-медики, способные дать квалифицированную консультацию любому обратившемуся за помощью.

Звонить можно по следующим номерам:

– Сухум: +7 (940) 925-10-06; +7 (940) 933-17-17;

– Гагра: +7 (940) 925-10-06;

– Гудаута: +7 (940) 925-10-02;

– Агудзера: +7 (940) 925-10-04;

– Очамчыра: +7 (940) 925-10-09;

– Ткуарчал: +7 (940) 925-10-03;

– Гал: +7 (940) 925-10-07.

По включенным ранее в «горячую линию» номерам волонтерских организаций граждане смогут получать общие консультации, и в случае необходимости будут переадресованы на номера Единого колл-центра.

Номер: 31Выпуск: 3909Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс