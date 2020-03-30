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НАЧАЛ РАБОТУ ЕДИНЫЙ КОЛЛ-ЦЕНТР ПО COVID-19
По номерам колл-центра звонки граждан принимают исключительно специалисты-медики.
В рамках усилий Межведомственного оперативного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, начал работу Единый колл-центр Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцобеспечения РА.
Как говорится в сообщении, теперь номера телефонов «горячей линии» будут работать по всем районным центрам страны, в том числе, в городе Сухум. По этим номерам звонки граждан принимают исключительно специалисты-медики, способные дать квалифицированную консультацию любому обратившемуся за помощью.
Звонить можно по следующим номерам:
– Сухум: +7 (940) 925-10-06; +7 (940) 933-17-17;
– Гагра: +7 (940) 925-10-06;
– Гудаута: +7 (940) 925-10-02;
– Агудзера: +7 (940) 925-10-04;
– Очамчыра: +7 (940) 925-10-09;
– Ткуарчал: +7 (940) 925-10-03;
– Гал: +7 (940) 925-10-07.
По включенным ранее в «горячую линию» номерам волонтерских организаций граждане смогут получать общие консультации, и в случае необходимости будут переадресованы на номера Единого колл-центра.
Номер: 31
Выпуск: 3909
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс