АБХАЗО-РОССИЙСКАЯ ГРАНИЦА ЗАКРЫТА ДЛЯ ВЪЕЗДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Исполняющий обязанности Президента Валерий Бганба подписал Распоряжение о закрытии государственной границы по реке Псоу для въезда иностранных граждан и лиц без гражданства.

В тексте документа говорится:

«1. Внести изменение в Распоряжение и.о. Президента Республики Абхазия «О мерах по реализации Указа и.о. Президента Республики Абхазия «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия» от 27 марта 2020 года, №132-рп, изложив пункт 8 в новой редакции:

«8. Ограничить до 20 апреля 2020 года въезд в Республику Абхазия иностранным гражданам и лицам без гражданства, за исключением работников дипломатических учреждений, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы, лиц, направляющихся в Республику Абхазия в служебные командировки, а также водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки». 2. Министерству иностранных дел Республики Абхазия в порядке, установленном Соглашением между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу 17 сентября 2010 года, проинформировать российскую сторону об ограничительных мерах, указанных в пункте 1 настоящего Распоряжения».

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ПРОВЕЛИ ДЕЗИНФЕКЦИЮ НА КПП «ПСОУ»

В целях предупреждения распространения коронавируса сотрудники МЧС Абхазии провели дезинфекцию хлорсодержащим составом КПП «Псоу» на абхазо-российской границе. Об этом сообщается на официальном сайте спасательного ведомства.

Как отмечается в сообщении, для дезинфекции были привлечены два пожарных расчета ПСО г. Гагра. Проведена внешняя обработка всех терминалов по досмотру автотранспорта.

На время проведения дезинфекции государственная граница Абхазии была полностью закрыта.

Номер: 31Выпуск: 3909Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс