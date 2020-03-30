КООРДИНАЦИОННЫЙ ШТАБ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА ИНФОРМИРУЕТ…

Представитель Координационного штаба по защите населения от коронавируса 2019-nCoV, заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Алхас Конджария проинформировал об эпидемиологической ситуации в стране.

В официальном сообщении говорится:

«В инфекционной больнице города Сухум наблюдается 6 человек, которым был проведён тест на коронавирсную инфекцию с отрицательным результатом. Выставленным диагнозом у всех пациентов является ОРВИ.

Также, хотелось бы отметить, что проходила встреча с волонтёрскими службами и благотворительными организациями, на которой обсуждался ряд вопросов. Работа в данном направлении тоже поводится.

Помимо этого, хотелось бы сказать, что буквально на следующей неделе мы ожидаем дополнительную помощь – тест системы именно ПЦР диагностики для определения больных коронавирусом.

Хотелось бы в очередной раз обратиться с просьбой соблюдать режим ЧС, не выходить на улицу и не контактировать с людьми, оставаясь дома. Тем самым вы сможете минимизировать работу медицинского персонала и предотвратить распространение коронавирусной инфекции».

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На 29 марта 2020 года в инфекционной больнице города Сухум вновь обратившихся пациентов нет. Об этом информирует Координационный штаб по защите населения РА от коронавируса.

Как говорится в сообщении: «28 марта из инфекционной больницы города Сухум в Центральную районную больницу города Гудаута был переведен пациент с первичным диагнозом «внебольничная пневмония». На данном этапе пациента обследуют. Как только появятся результаты обследования, мы о них сразу сообщим на официальных ресурсах и в СМИ Абхазии».

Штаб приводит сводку эпидемиологической ситуации: «Пока коронавирус в Абхазии не выявлен. За двое суток в инфекционную больницу города Сухум обратилось 9 человек, всем был поставлен диагноз ОРВИ. После выставления диагноза, все пациенты находятся на домашнем лечении.

На сегодняшний день в колл-центр обратилось более 200 человек по всей республике».

Также, с 30 марта Координационный штаб по защите населения от коронавируса планирует проведение тренингов для всего медицинского персонала.

«Благодарим население за понимание и в очередной раз призываем всех не покидать свои дома без острой необходимости. Очень просим вас соблюдать карантин», – подчеркивается в сообщении Штаба.

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Представитель Координационного штаба по защите населения от коронавируса 2019-nCoV, заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Алхас Конджария распространил официальное сообщение.

«На сегодняшний день в Республике Абхазия введено чрезвычайное положение. Эти меры приняты не просто так, а потому как наши граждане не соблюдают карантин. Это мы делаем для того, чтобы можно было изолировать жителей страны друг от друга и от мест массового скопления. Введённое ЧП это и подразумевает.

Убедительная просьба ко всем гражданам республики оставаться дома, не посещать места массового скопления, это – свадьбы, похороны. Выходить на улицу только по необходимости.

Мы не говорим о том, что есть вспышка коронавируса. На данном этапе нет зарегистрированных случаев.

Также хочется отметить, что совместно с медиками нашей страны прорабатываются этапы маршрутизации больных в случае выявления вспышки. В период с 26 по 27 текущего месяца в инфекционной больнице находились порядка 19 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, но после проведения тестов ни у одного человека заражение не подтвердилось.

От лица всего медицинского сообщества и Министерства здравоохранения и социального обеспечения призываем соблюдать все необходимые меры предосторожности, просим носить средства индивидуальной защиты, мыть руки и избегать места массового скопления граждан».

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Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса выступил с обращением к гражданам Абхазии и попросил соблюдать режим самоизоляции.

В обращении говорится:

«Как вы знаете, коронавирусная инфекция каждый день распространяется по всему миру. Сотни тысяч заболевших, тысячи смертей – эта страшная болезнь сеет панику и хаос по всему миру. В зону риска входят пожилые люди, ВИЧ-инфицированные, пациенты с аутоиммунными или онкологическими заболеваниями, а также страдающие хроническими болезнями.

В такое непростое время на каждом гражданине Абхазии лежит ответственность за нераспространение коронавируса. Вызывает недоумение игнорирование отдельными гражданами предписаний Указа и.о. Президента Республики Абхазия Валерия Бганба «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия», в частности, о запрете проведения свадебных, торжественных и иных мероприятий. Сегодня, халатное отношение к требованиям данного Указа могут повлечь не только юридические последствия, но и спровоцировать вспышку коронавирусной инфекции в нашей республике и привести к гибели наших сограждан.

Убедительная просьба к населению отменить или перенести свадебные, торжественные, а также траурные мероприятия, в соответствии с Указом и.о. Президента РА.

Мы призываем вас не выходить из дома без необходимости, соблюдать режим самоизоляции и избегать контактов с другими людьми, пользоваться индивидуальными средствами защиты и следовать предписаниям Указа и.о. Президента Республики Абхазия Валерия Бганба «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия» и другим рекомендациям Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции».

Номер: 31Выпуск: 3909Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс